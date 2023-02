Food: 'L'Eleganza nel Gusto', 88 chef nel libro di Antonio Goeldlin

Roma, 3 feb.

(Adnkronos/Labitalia) – Presentato ad Identità Milano 2023, ‘L’eleganza nel gusto – 88 ricette di 88 grandi eccellenze’ è il libro di Antonio Goeldlin (con un testo introduttivo degli chef Chicco e Bobo Cerea, tre stelle Michelin) che ripercorre la sua storia aziendale attraverso grandi piatti, raccontando al tempo stesso, oltre alle ricette, la passione, la grinta e la determinazione di chi, come lui, ha costruito il proprio lavoro amandolo fino in fondo.

Il ricavato della vendita del volume verrà devoluto a Food for Soul, l’Associazione no profit di Massimo Bottura e Lara Gilmore il cui obiettivo è quello di promuovere il recupero delle eccedenze alimentari sostenendo, al tempo stesso, un cambiamento sociale e un sistema più equo e sostenibile.

“Per me è un grande privilegio poter raccontare 88 grandi personalità della nostra cucina, tra chef, maestri pizzaioli e pastry chef, attraverso le loro grandi creazioni, con una narrazione emozionante e personale.

Un modo per celebrarli e per ringraziarli per essersi fin da subito affidati a me, al mio estro e alla mia follia, scegliendo le mie divise per le loro cucine. E’ un vero onore inoltre poter contribuire al nobile lavoro che Massimo e Lara fanno da anni con la loro associazione Food for Soul, un importante progetto culturale che riesce a dare luce e voce al potenziale inespresso di persone, luoghi e cibo”, dichiara Antonio Goeldlin.

Un nuovo progetto editoriale, dove i protagonisti sono le persone che Antonio Goeldlin ha incontrato e apprezzato durante il suo percorso professionale. Tanti sono gli chef, i pastry chef e i maestri pizzaioli che hanno accompagnato Antonio Goeldlin lungo il suo percorso di crescita, professionale e umana, scegliendo le sue divise nelle loro cucine, e oggi sono tutti da celebrare attraverso questo libro, raccontandone l'identità e i tratti distintivi di ognuno.

“Una grande cucina si costruisce con tanti elementi diversi, e l’abbigliamento è uno di questi. La divisa da chef diventa una seconda pelle. Una divisa deve essere pratica, funzionale e deve rispettare lo stile dello chef che la indossa, perché quando lavori comodo, lavori meglio”, dichiarano i fratelli Chicco e Bobo Cerea, chef tre stelle Michelin del ristorante Da Vittorio.

Non un semplice libro di ricette: gli ingredienti principali sono i segreti degli chef per realizzare un piatto straordinario, andando dritto al cuore dell'uomo che lo ha realizzato. Il piatto, in questo modo, diventa il tramite di un linguaggio espressivo, narrativo, che insieme allo scorrere delle bellissime immagini fotografiche presenti nel volume, diventa un flusso emozionale continuo.

“Un'emozione travolgente dettata dai quei ricordi fatti di persone, viaggi e momenti che fanno sì che oggi ognuno di noi possa essere ciò che è”, conclude Antonio Goeldlin.