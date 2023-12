Food Network: Le ricette delle feste di Peppe Guida

Roma, 16 dic. (askanews) – Martedì 19 e 26 Dicembre dalle 21:00, andrà in onda su Food Network, canale 33, “Le ricette delle feste di Peppe Guida” , il programma che vede protagonista lo chef stellato Peppe Guida, realizzato e prodotto da Me Production in collaborazione con Discovery Media Brand Solutions per Warner Bros. Discovery.

Lo chef stellato Peppe Guida presenta i grandi classici della cucina partenopea delle feste rivisitati con il suo estro creativo: dall’insalata di rinforzo, ai vermicelli alle vongole, dalle zeppole dolci a quelle salate di alici e tante altre ricette, tutte realizzate a modo suo!

La serie è composta da 4 episodi. Il format, firmato da Elio Bonsignore, regia di Matteo Ricca, scritto da Veronica Moccia, vuole raccontare attraverso le ricette della tradizione campana, la storia e i segreti del grande chef stellato Peppe Guida, passando dai racconti di famiglia ai piatti del suo ristorante Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense rivisitati con la sua originalità.

FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53, in streaming su discovery+ e puoi trovare tutte le ricette sul canale YouTube @FoodNetworkItalia.