Football Americano, Damar Hamlin collassa in campo: è arresto cardiaco

Il match di Football Americano tra Buffalo Bills e Cincinnati Bengals è stato sospeso a causa di un vero e proprio dramma.

Il giocatore di Buffalo, Damar Hamlin è crollato a terra dopo un duro contrasto di gioco, senza riuscire più ad alzarsi. Per lui si è trattato di un arresto cardiaco.

Paura per Damar Hamlin, il giocatore di Football Americano ha avuto un arresto cardiaco in campo

Un duro contrasto in uno sport che prevede duri contrasti, ma questa volta per Damar Hamlin è stato tutto diverso. Il giocatore di Buffalo era in campo contro Cincinnati per difendere i colori della sua squadra quando, dopo un duro intervento di gioco, è rimasto steso a terra.

Da quel momento sono seguiti attimi di confusione e paura, con il 24enne che è stato circondato come uno scudo dai suoi compagni di squadra, mentre sul prato verde gli veniva effettuato un massaggio cardiaco.

Il ricordo di Eriksen e le condizioni di salute di Damar

La scena sembrava un film già visto e ha ricordato tantissimo quanto fecero i compagni della Nazionale di calcio della Danimarca per Christian Eriksen durante gli ultimi Europei.

Anche Damar, come Christian all’epoca, ha avuto un arresto cardiaco sul terreno di gioco. Le condizioni di salute del giocatore di Football, arrivato nel frattempo in ospedale, sembrano gravi. Il 24enne è ancora a forte rischio e l’augurio è che la sua storia possa terminare con un lieto fine così come fu per Eriksen.