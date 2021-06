Football Rock Live, concerto evento charity: J-Ax, Arisa, Giusy Ferreri, Gaia e molti altri hanno aderito

Sempre più artisti hanno aderito al Football Rock Live, il concerto evento charity fissato per il 24 agosto 2021 all'Arena di Milano.

Un’iniziativa bella, solidale e in perfetta sintonia con il desiderio di normalità e spensieratezza acclamato oggi più che mai: si tratta del Football Rock Live, un progetto al quale stanno aderendo sempre più artisti e le novità sono all’ordine del giorno.

Football Rock Live è il concerto evento charity dell’anno a sostegno della onlus “Insuperabili”. Attraverso l’iniziativa, musica e calcio si uniscono su uno stesso grande palco. L’evento si terrà a Milano il prossimo 24 agosto.

J-Ax, Arisa, Giusy Ferreri, Gaia, Epoque, Claptone, Emis Killa, Merk & Kremont, Matt Simons e Urban Theory sono altri artisti che hanno aderito al progetto.

La direzione del casting a cura di Chandrika Anna Merzari//Maya Sound Agency e quella artistica affidata a Saturnino Celani hanno già delineato una lista di convocati da Champions League. I fan devono pazientare ancora qualche settimana: a luglio verrà svelato il cast al completo.

I biglietti per assistere in presenza al concerto sono disponibili in prevendita su Ticketmaster. Per chi è impossibilitato a raggiungere Milano, i biglietti sono in vendita anche per godere dello spettacolo in streaming sulla piattaforma A – LIVE.

L’entusiasmo che smuove le folle di mezzo mondo, il linguaggio universale che si tramuta in emozione pura, l’azione di pochi che genera un’onda che abbraccia molti.

Musica e calcio rappresentano uno sfogo per tante persone, il riparo migliore nei momenti di sconforto, l’allegria negli attimi più gioiosi: in vista del concerto evento del 24 agosto a unirsi saranno proprio musica e calcio, regalando forti emozioni e tanto divertimento.

Il primo evento al mondo di tale portata, nato su iniziativa del noto agente sportivo Helga Leoni, vedrà duettare sullo stesso palco funamboli del pallone e istrionici artisti musicali tra i più amati dal pubblico. Un terzo tempo calcistico in cui l’amore per il calcio e la musica avranno una finalità benefica a cui tutti sono chiamati a partecipare.

Helga Leoni ha tenuto a sottolineare: “Puoi andare in qualsiasi parte del mondo e non conoscere la lingua, ma con un pallone tra i piedi o una chitarra in mano, non resterai solo a lungo. Sono entrambi due linguaggi universali. Questo è Football Rock. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori e calciatrici che saranno con noi in questa grande impresa”.

Al Football Rock Live la parola chiave è “Respect”, essenziale in ogni ambito della vita. Sport e musica sullo stesso palco incarnano la medesima filosofia e il calcio palesa così il suo animo rock. L’acrobazia di un attaccante, il guizzo di un fantasista, il volo di un portiere fanno battere i cuori proprio come un assolo di chitarra, un acuto di un cantante o un fill di batteria.