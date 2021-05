Football Rock Live, il rispetto cambia il mondo e insieme si è insuperabili: l’evento del 24 agosto

Nel corso della conferenza stampa, Saturnino, Alvaro Soler e altri grandi nomi della musica e del calcio presentano in esclusiva Football Rock Live.

Un’iniziativa bella e solidale, che dimostra ancora la bellezza e l’universalità della musica, ma anche la sua capacità di ripartire nonostante le difficoltà. Non sono mancate le proteste nelle principali città italiane (e non solo) per via del blocco prolungato che ha coinvolto il mondo della musica e dello spettacolo.

Adesso è arrivato il momento di far sentire la voce nella maniera più bella. Football Rock Live ne è la prova: si tratta dell’unico concerto – evento che unirà per la prima volta su uno stesso grande palco calciatori e cantanti in duetti sorprendenti con finalità charity.

Un progetto di solidarietà, capace di unire, coinvolgere e divertire. Infatti, parte del ricavato di Football Rock Live sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “Insuperabili”, l’associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.

Un lavoro costante e prezioso per aiutare, sostenere e amare soggetti più fragili e in difficoltà.

In conferenza stampa è stato presentato il progetto e tra gli ospiti ci sono Saturnino e Alvaro Soler. In collegamento anche i calciatori che hanno aderito all’iniziativa. Ma il cast è in espansione. L’evento è nato dall’idea del noto agente sportivo Helga Leoni, che dichiara: “Puoi andare in qualsiasi parte del mondo e non conoscere la lingua, ma con un pallone tra i piedi o una chitarra in mano, non resterai solo a lungo.

Sono entrambi due linguaggi universali. Questo è Football Rock. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori che saranno con noi in questa grande impresa”.

Anna Merzari, Maya Sound, ha aggiunto: “Stiamo lavorando con passione e determinazione per formare un cast artistico da Champions League che vi sveleremo in tre tempi e questo è il primo”. E Saturnino assicura: “Non vediamo l’ora di far vibrare l’Arena Civica di Milano il prossimo 24 agosto”.

Helga Leoni, agente sportiva e moglie di un manager musicale, ha parlato del progetto ideato con grande entusiasmo.

“L’idea è stata unire calciatori e cantanti sul palco. Vogliamo far passare l’idea che il rispetto cambia il mondo, è la regola chiave che tutti devono apprendere, e insieme si è davvero insuperabili. Abbiamo voluto far incontrare mondi che appassionano tutti. Quello con Davide Leonardi degli “Insuperabili” è stato un incontro importante: abbiamo iniziato insieme questo cammino. Tanti cantanti e tanti calciatori si sono messi in gioco aderendo all’iniziativa”. Da Alvaro Soler a Nina Zilli, fino a “Beppe Marotta che si è messo a completa disposizione e al club della Lazio, Paratici, Altobelli e molti altri”.

La Onlus “Insuperabili” aiuta con amore, attenzione e dedizione ragazzi con disabilità e ora godrà dell’aiuto prezioso di musica e calciatori. Attraverso il calcio, il progetto “Insuperabili” mira a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi con disabilità all’interno della società, individuando in questo sport uno strumento di socializzazione e integrazione che con il divertimento e l’allenamento può portare miglioramenti a livello di salute psico-fisica, alla soddisfazione personale e più in generale alla qualità della vita del singolo atleta. La condivisione è davvero l’arma vincente. Il prezzo simbolico per lo streaming è di 10 euro. I biglietti saranno in vendita da sabato 15 maggio.

Saturnino Celani è il direttore artistico e Alvaro Soler il grande ospite, che ha rinviato un concerto pur di partecipare all’evento. Il concerto sarà all’Arena Civica di Milano, il prossimo 24 agosto. Calcio e musica sono due mondi magici e centrali nella cultura italiana e internazionale. Dal mondo della musica sono pronti a organizzare una squadra da Champions League, per il momento composta da Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Alice Merton, Jake La Furia, Clementino, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli.

Il cast è composto da artisti italiani e non. Nel periodo attuale non è facile ottenere una partecipazione così immediata, spontanea ed entusiasta. Per questo motivo, gli organizzatori si sono detti pienamente soddisfatti e contentissimi. Il celebre cantante spagnolo ha aggiunto: “Ho cominciato a giocare a calcio con i miei compagni di scuola, ero un bambino. Vengo da Barcellona e sono un tifoso dei blaugrana. Nella mia città il calcio ha sempre unito tutti, anche chi non lo segue o non ne è appassionato. Lo stesso vale in Italia. Sono felice di promuovere questa iniziativa per aiutare persone davvero speciali. Il 24 agosto assisterete a delle belle sorprese”.

Tanti calciatori e calciatrici hanno già aderito all’iniziativa, ma se ne stanno aggiungendo molti altri.

Ad aver detto “sì” sono Robin Gosens (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio), Andrea Ranocchia (Inter), Regina Elena Baresi (Inter), Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina Giacinti (Milan), Manuela Giugliano (Roma), Pepe Reina (Lazio) Chiara Marchitelli (Inter), Giuseppe Marotta (Inter), Weston McKennie (Juventus), Daniele Padelli (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan) , Jordan Veretout (Roma), Christian Kouame (Fiorentina), Spillo Altobelli, Luis Alberto (Lazio), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) ed Eleonora Goldoni (Napoli).