Foresta degli Innovatori, 1000 alberi piantati: riforestare Dolomiti

Roma, 29 set. (askanews) – Obiettivo: riforestare le Dolomiti. 500 persone e 1000 alberi piantati è il risultato della seconda edizione de La Foresta degli Innovatori, il principale evento dell’anno della startup Vaia che si è svolta a Passo Coe (Folgaria, TN). La stessa location dove lo scorso anno si era tenuta la prima edizione e dove erano stati piantati i primi 1000 alberi di questa foresta dedicata all’innovazione.

Lo scopo dell’iniziativa, infatti, è quello di ricostruire, anno dopo anno, i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia del 2018 e creare legami tra le persone. Per Vaia, questa Foresta vuole essere un nuovo luogo che sappia ispirare, uno spazio simbolico dove la capacità di innovare possa mettere radici.

Federico Stefani, uno dei fondatori di Vaia spiega: “Vaia nasce nel 2019 a seguito della tempesta Vaia che ha distrutto 42 milioni di alberi. Da quel legno abbiamo creato i nostri oggetti”.

Giuseppe Addamo, altro fondatore: “Vaia si rivolge al singolo ma anche alle comunità, alle persone perché sono il fondamento di tutto, ma anche alle aziende che vogliono prendere parte del cambiamento ed essere vaier”.

Infine Paolo Milan, terzo fondatore di Vaia: “Per noi sostenibilità significa pensare al futuro con energia e positività. La sostenibilità per Vaia è partire dalle persone, dal rispetto l’uno verso l’altro. Lo manifestiamo portando il modello Vaia in tutte quelle realtà dove c’è una sfida da trasformare in opportunità”.