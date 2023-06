Home > Askanews > Foreste, Gen. Luzi: Italia depositaria grande cultura ambientale Foreste, Gen. Luzi: Italia depositaria grande cultura ambientale

Roma, 6 giu. (askanews) – “Oggi è un momento importante, abbiamo con noi rappresentanti del mondo ambientale provenienti da tanti paesi, associazioni e istituzioni. L’Italia è depositaria di una grande cultura ambientale ed abbiamo il dovere di portarla in giro per il mondo, in un confronto con altre culture, una condivisione dei temi e degli obiettivi. La cultura è ovviamente la base di ogni scelta”. Lo ha affermato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, aprendo alla Facoltà di Architettura di Roma 3 i lavori di The Forest Factor, convegno internazionale organizzato dall’Arma dei Carabinieri che mette al centro del dibattito il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici.

