Foreste, Gen. Marzo: coinvolgere e sensibilizzare altri paesi

Roma, 6 giu. (askanews) – “Abbiamo voluto coinvolgere a livello internazionale studiosi, ricercatori, rappresentanti anche delle comunità che soffrono della desertificazione, come alcuni rappresentanti dell’Amazzonia, dell’Africa, dell’Asia. Perchè se è vero che l’Europa ha un incremento in termini di forestazione il pianeta soffre di deforestazione. Per questo dobbiamo insistere con gli altri paesi, coinvolgerli e far capire che le foreste sono elementi di vita. Dobbiamo tutelare le foreste perchè influenzano il clima, creano l’ambiente, le piogge, l’humus che fa vivere questo pianeta, dando anche da mangiare a milioni di persone che ancora vivono con i frutti delle foreste. Noi siamo un piccolo paese ma diamo il nostro contributo per far discutere e sensibilizzare tutti quanti su questi argomenti”.

Lo ha detto ad askanews il Generale Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA), nella giornata inaugurale di The Forest Factor, convegno internazionale organizzato dall’Arma dei Carabinieri alla Facoltà di Architettura di Roma Tre che mette al centro del dibattito il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici.