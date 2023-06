Foreste, Pichetto Fratin: ruolo fondamentale Carabinieri

Roma, 6 giu. (askanews) – “Per il ministero, e naturalmente i Carabinieri italiani, con il Cufaa, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che è il ramo ambientale dell’Arma dei Carabinieri, è importante per la tutela e il controllo del territorio, pensiamo alle nostre montagne laddove i 2/3 d’Italia sono montagna e collina. Di conseguenza c’è la necessità di un presidio puntuale che l’Arma dei Carabinieri fa anche con l’ausilio della parte dei Carabinieri che non fanno parte del Cufaa. Pertanto si tratta di un’operazione a tutto campo su tutto il territorio che ha come obiettivo conservare la biodiversità, tutelare il nostro territorio, agire nell’ottica di contrastare il cambiamento climatico, aumentare la forestazione del paese anche con il controllo e la manutenzione continua del territorio”.

Lo ha evidenziato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in occasione di The Forest Factor, convegno internazionale organizzato dall’Arma dei Carabinieri che mette al centro del dibattito il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici.