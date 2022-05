Roma, 22 mag. – (Adnkronos) – I corpi senza vita di un uomo e una donna di 67 e 65 anni sono stati trovati ieri sera nella loro abitazione in una frazione di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mendola con il supporto del reparto operativo di Forlì, su segnalazione dei familiari che non avevano notizie della coppia da alcuni giorni.

L’ipotesi più accreditata da parte degli inquirenti è che si sia trattato di un omicidio-suicidio.