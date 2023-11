Forlani: Fontana, 'più che un moderato un temperato'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "Fermo nei suoi principi", Arnaldo Forlani "egli era però sempre ben disposto all’ascolto e alla comprensione delle ragioni degli altri. Uomo di grande visione politica, egli amava persuadere e convincere piuttosto che imporre le sue idee e le sue convinzioni. Proprio per questo, la stima e il rispetto gli furono sempre riconosciuti. I suoi biografi hanno parlato di un 'potere discreto', insistendo sul fatto che egli fosse 'più che un moderato, un temperato'". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della commemorazione dell'ex leader Dc, alla presenza del Presidente della repubblica, Sergio Mattarella.

"In effetti, Forlani -ha proseguito il numero uno dell'Assemblea di Monteciorio- era un uomo riflessivo e prudente, di rara saggezza politica. Era una persona discreta e riservata, sempre attenta a mantenere separata la vita pubblica da quella privata. Chi lo ha conosciuto ha anche sottolineato come egli, con gli amici, sapesse essere con eleganza anche ironico e autoironico".

"Atlantista ed europeista convinto, egli fu anche europarlamentare dal 1989 al 1994. Il suo impegno per consolidare il ruolo dell’Italia in Europa e nei consessi democratici internazionali è stato pressoché costante. Se il nostro Paese ha potuto affrontare sfide difficili, è anche grazie a uomini come lui. Conservarne la memoria, ripercorrendo i tratti del suo pensiero e della sua azione, offre dunque preziosi spunti di riflessione -ha concluso Fotana- anche rispetto alla difficile situazione geopolitica che sta caratterizzando la nostra epoca".