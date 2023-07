Forlani: Mons. Paglia, 'caro Arnaldo ricorda Italia, Europa ed intercedi per pace in Ucraina'**

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Caro Arnaldo, davanti a Dio ricordati di tutti noi, ricordati dell'Italia che hai amato e servito, ricordati dell'Europa ed intercedi con insistenza perché venga presto la desideratissima pace in Ucraina. E perché tutti i popoli del mondo si ...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Caro Arnaldo, davanti a Dio ricordati di tutti noi, ricordati dell'Italia che hai amato e servito, ricordati dell'Europa ed intercedi con insistenza perché venga presto la desideratissima pace in Ucraina. E perché tutti i popoli del mondo si incamminino verso quella fraternità universale che resta il solo Dio sul mondo". Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, conclude l'omelia dei funerali di Stato per Arnaldo Forlani alla Basilica di Santi Pietro e Paolo.