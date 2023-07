Forlani: Mons. Paglia, 'non si riconosceva in immagine uomo di corrente&...

Forlani: Mons. Paglia, 'non si riconosceva in immagine uomo di corrente&...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Arnaldo Forlani "non si riconosceva nell'immagine di un uomo di corrente". "Uno dei motivi per cui ammirava De Gasperi fu la commozione e la gratitudine che il popolo italiano gli espresse", dopo la sua scomparsa. "Scrisse: 'è sta...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Arnaldo Forlani "non si riconosceva nell'immagine di un uomo di corrente". "Uno dei motivi per cui ammirava De Gasperi fu la commozione e la gratitudine che il popolo italiano gli espresse", dopo la sua scomparsa. "Scrisse: 'è stato un momento di intensa identificazione'". Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ricordando Forlani durante l'omelia dei funerali di Stato in corso alla Basilica di Santi Pietro e Paolo.