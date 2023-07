Forlani: Rotondi, 'conobbe Andreotti prima ancora che nascesse Dc'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Mi disse di essere venuto a studiare a Roma, e di aver preso una stanza in un pensionato universitario che si trovava a piazza del Gesù, nel palazzo che poi sarebbe divenuto la sede della Dc. Al primo piano c’era uno studio legale dove faceva pratica il...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Mi disse di essere venuto a studiare a Roma, e di aver preso una stanza in un pensionato universitario che si trovava a piazza del Gesù, nel palazzo che poi sarebbe divenuto la sede della Dc. Al primo piano c’era uno studio legale dove faceva pratica il giovane Giulio Andreotti. Prima ancora di entrare nella Dc, dunque, Forlani conobbe Andreotti, e proprio nel palazzo che diverrà il simbolo del potere democristiano". Così commentando in diretta per Rai1 il funerale di Forlani, Gianfranco Rotondi ha rivelato un particolare inedito raccontatogli da Arnaldo Forlani