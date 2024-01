Forlì, protesta degli alluvionati in attesa di Meloni e Von der Leyen

Forlì, protesta degli alluvionati in attesa di Meloni e Von der Leyen

Forlì, 17 gen. (askanews) – Alcune decine di alluvionati hanno manifestato a piazza Saffi, davanti al municipio di Forlì, aspettando l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

I manifestanti, la maggior parte dei quali direttamente colpiti dall’alluvione del maggio scorso in Emilia Romagna e nella provincia di Forlì-Cesena in particolare, hanno lamentato il ritardo nei ristori e le lungaggini burocratiche che impediscono gli indennizzi. Tra i cartelli esposti, uno con scritto “Con i vostri tempi non la sfanghiamo più” e le immagini del disastro della primavera scorsa con le strade e le abitazioni distrutte dal fango.