Forlì, ragazzo di 29 anni si tuffa nel fiume e muore: indagano i carabinieri

Un nuovo dramma si è consumato in Emilia-Romagna. Un ragazzo di origini albanesi ha perso la vita a soli 29 anni dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Montone. A recuperare il corpo, due suoi amici che si trovavano con lui. Ogni sforzo per salvarlo è stato vano.

Forlì, muore un ragazzo di 29 anni dopo essersi tuffato nel fiume Montone

L’episodio è avvenuto in provincia di Forlì, non molto distante da Portico, in località Saldellucci. Stando a quanto riporta “Il Resto del Carlino, la vittima, il 29enne Marku Aldi, si era recato con due suoi amici a fare il bagno. Non era però la prima volta che frequentava quel tipo di località. Secondo la testimonianza fornita da un medico del 118, la causa della morte del giovane sarebbe stato malore. Uno degli amici della vittima – interpellato dalla testata – ha dichiarato: “Ad un certo punto Marku si è tuffato. Io stavo leggendo e l’altro amico forse dormendo. Poi, dopo pochi attimi, non ho più sentito alcun movimento in acqua. L’ho chiamato, ma nonè arrivata alcuna risposta. Allora ho chiamato l’altro amico e ci siamo allarmati”.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza ed un elicottero, ma non sarebbe stato possibile se non dichiararne il decesso. Giunti sul posto anche i Carabinieri di Portico che hanno provveduto a dare il via alle indagini. La salma del 29enne è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Forlì.