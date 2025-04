Formacenter affronta il mercato con innovazione e formazione

Roma, 10 Apr. – Nel cuore della Calabria, a Bovalino, un’azienda sta riscrivendo le regole del gioco nel settore della formazione online in Italia. Vincenzo Schirripa, fondatore di Formacenter, ha scelto di tornare nella sua terra d’origine dopo un’esperienza lavorativa prima a Milano e successivamente a Roma, spinto dalla nostalgia e dalla volontà di creare qualcosa di significativo nel Sud Italia. “Mi mancava la Calabria”, afferma Schirripa, sottolineando come il richiamo delle sue radici sia stato più forte delle opportunità offerte dalla capitale.

Formacenter si distingue per un approccio innovativo alla formazione, sfruttando una piattaforma proprietaria che consente di gestire corsi e contenuti in modo centralizzato. “Abbiamo capito le potenzialità della formazione online, soprattutto durante il periodo del Covid”, spiega Schirripa. La pandemia ha accelerato la transizione verso l’online, trasformando un’esperienza negativa in un’opportunità di crescita. “Il settore della formazione online ha visto un’espansione senza precedenti”, continua, evidenziando come la qualità e l’accessibilità dei corsi siano migliorate, rendendo l’apprendimento a distanza una scelta preferita per molti.

Nonostante le sfide logistiche e culturali del Sud Italia, Formacenter è riuscita a creare una rete di partner in tutta la nazione, dimostrando che l’innovazione non conosce confini geografici. “Abbiamo creato una rete di partner in tutta Italia”, dice Schirripa, sottolineando l’importanza di una visione imprenditoriale che abbraccia l’intero territorio nazionale. Questa espansione non solo ha permesso all’azienda di crescere, ma ha anche creato nuove opportunità lavorative, contribuendo a trattenere talenti locali che altrimenti avrebbero cercato fortuna altrove.

Le prospettive per il futuro sono promettenti. Con il settore della formazione online destinato a raggiungere un valore di 350 miliardi di dollari entro il 2025, secondo SEOriented, Formacenter è ben posizionata per capitalizzare su questa crescita. “Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e ampliare la nostra offerta formativa”, afferma Schirripa, che vede nella formazione finanziata un’ulteriore area di espansione.

In un contesto in cui solo il 39,3% degli adulti italiani partecipa ad attività formative, come riportato da Applied, l’approccio di Formacenter rappresenta una risposta concreta alle esigenze di aggiornamento professionale e personale. “Vogliamo portare sempre più lavoro nella nostra zona”, conclude Schirripa, dimostrando che con determinazione e innovazione, anche dal Sud Italia si può conquistare il mercato nazionale.