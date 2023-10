Formaggi di bufala, Fattorie Garofalo punta sul mercato tedesco

Milano, 6 ott. (askanews) – Un’azienda a filiera integrata e circolare con circa 3.000 ettari di terreno coltivati per l’alimentazione delle 12 mila bufale da cui ricava il latte per i suoi prodotti. Fattorie Garofalo porta ad Anuga, la principale fiera europea per l’industria alimentare e delle bevande a Colonia, la sua esperienza di produttore di oltre 10 mila tonnellate di formaggi di bufala all’anno con un fatturato medio intorno ai 140 milioni di euro.

Per l’azienda casertana che conta due stabilimenti industriali e sette aziende agricole ed esporta i suoi prodotti in 40 Paesi al mondo, la fiera di Colonia rappresenta una vetrina per rafforzare il presidio sul mercato tedesco, uno dei principali a livello europeo: il 60% dei tedeschi, per esempio, secondo dati Nomisma, consuma almeno una volta all’anno mozzarella di bufala campana Dop. Parliamo di un consumatore esigente che tra le caratteristiche rilevanti per l’acquisto oltre alla presenza del marchio Dop chiede attenzione al benessere animale, sostenibilità del packaging, territorio di produzione.

La partecipazione ad Anuga sarà dunque l’occasione per Fattorie Garofalo, nata nel 1962 con l’allevamento bufalino, per far conoscere un prodotto ricercato come la burrata di bufala, prodotta con il 100% di latte di bufala. Un prodotto apprezzato in Italia e all’estero, dove la domanda è cresciuta del 40% dal 2021 ad oggi. Immancabile alla fiera di Colonia anche la mozzarella di bufala Dop, in particolare, la linea latte delle nostre fattorie, realizzata col latte fresco delle aziende agro-zootecniche di Fattorie Garofalo, trasformato entro 24 ore dalla mungitura.