Formazienda a Festival Lavoro con video su transizioni tecnologiche e professionali

Roma, 24 giu. (Labitalia) – ‘Formazione & transizioni’ è il titolo del che Formazienda, il fondo paritetico interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal, ha realizzato in occasione del Festival del Lavoro che si sta svolgendo a Bologna presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi.

Il riassume i principi e le azioni del fondo che dal 2008 ha stanziato oltre 200 milioni di euro per qualificare e riqualificare oltre 500mila persone. Al fondo Formazienda aderiscono attualmente circa 100mila imprese di ogni settore produttivo anche se il terziario risulta il maggiormente rappresentato riunendo Pmi, grandi aziende e gruppi di impresa. Nato nel Nord-Ovest, all’interno dei distretti economici più all’avanguardia in Europa, è ormai presente in tutte le regioni italiane.

La sede operativa è a Crema, in Lombardia, mentre quella di rappresentanza è a Roma.

“La fase post Covid – spiega il direttore generale, Rossella Spada – ci sta restituendo un’economia profondamente mutata, più fragile ma anche più connessa alle esigenze di una forte e rapida innovazione. La corretta gestione del cambiamento tecnologico e organizzativo risulta essere una capacità prioritaria che le aziende devono possedere ai fini dello sviluppo, del ritorno alla crescita e del successo nei mercati.

Il tema della transizione, da intendersi come evoluzione tecnologica sul piano dei processi e dell’organizzazione ma anche come tappa sempre più frequente nella carriera delle persone, è un punto centrale per capire e guidare le tendenze che stiamo osservando nel mondo del lavoro, nell’economia e nella società”.

La formazione, in questa prospettiva, è chiamata a svolgere un ruolo assolutamente strategico come peraltro viene sottolineato dalle azioni di riforma contenute nel Pnrr. Il di Formazienda, proiettato prima di alcuni degli incontri formativi principali rivolti ai consulenti del lavoro che sono stati organizzati insieme alla rivista di settore Forme, è stato realizzato evidenziando la centralità degli ambiti della digitalizzazione, della trasformazione tecnologica, dello sviluppo dell’industria green, della diffusione del welfare aziendale e delle pari opportunità di lavoro.

“Nel contesto attuale così dinamico – conclude Spada – la formazione ha la missione di rendere più competitive le imprese, più occupabili le persone ma ha anche un ruolo importante nel promuovere i grandi cambiamenti del lavoro quali la necessità di radicare le buone prassi del welfare sussidiario e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il che abbiamo elaborato, con lo scopo di essere divulgato all’interno di una manifestazione importante quale è il Festival del Lavoro, esplicita la nostra attenzione verso tematiche e strumenti che riteniamo fondamentali per creare competitività per le imprese, occupabilità e benessere per le persone”.