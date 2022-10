Formazione: Agenzia per il lavoro Nhrg, ecco la prima 'Sales Academy'

Roma, 10 ott. (Labitalia) – Uno dei ruoli attualmente più ricercati dalle agenzie per il lavoro, e difficili da reperire, è quello del sales account, che in questo settore, assume caratteristiche diverse da altri ambiti di mercato. Per venire incontro a questa carenza, Nhrg, agenzia per il lavoro, organizza la prima 'Sales Academy' con lo scopo di formare una squadra di giovani in grado di confrontarsi professionalmente con l’attuale mercato della somministrazione del lavoro e sviluppare, altresì, nuovi mercati sia nella somministrazione stessa sia nelle risorse umane in genere (formazione, ricerca e selezione, consulenza).

“Abbiamo sempre creduto molto nel potenziale presente nei giovani motivati all’apprendimento di professioni così sfidanti", dichiara Gianni Scaperrotta, amministratore di Nhrg, commentando la prima Edizione della Sales Academy.

“Poterli formare grazie ai nostri professionisti, ci consentirà di inserire una squadra di sales junior già in linea con i nostri valori. Confidiamo di poter ripetere l’Academy ogni anno, in modo da poter fornire al mercato delle agenzie per il lavoro, in genere, giovani formati e in grado di svolgere questo ruolo sin da subito", continua ancora.

La formazione, in aula e on the job, prevede una significativa parte pratica in modo da consentire agli allievi di raggiungere una profonda conoscenza di processi e strumenti in atto presso le Apl. Al termine della formazione teorica, i migliori allievi e almeno il 50% degli allievi totali, saranno inseriti con uno stage di 6 mesi (retribuito secondo le normative regionali vigenti) presso la filiale di Nhrg della propria Regione di appartenenza, al fine di consolidare l’apprendimento teorico.

Al termine dello stage, Nhrg valuterà l’assunzione in apprendistato per ognuno. Tutti gli allievi riceveranno un attestato di formazione nel ruolo di sales account per agenzie per il lavoro.

L’Academy è rivolta a neolaureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Umanistiche con età tra i 23 e i 28 anni provenienti da: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo. Il corso di formazione ha la durata 240 ore di teoria e si svolgerà, in modalità online con docenti in presenza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con partenza il 16 gennaio e termine il 24 febbraio 2023.

Tutti i docenti sono professionisti del settore, con esperienza pluriennale in agenzie per il lavoro e società di consulenza hr. Durante lo stage ogni allievo sarà affiancato da un tutor con il ruolo di sales account senior per facilitate l’apprendimento on the job. La scadenza per le iscrizioni è prevista per il 30 novembre 2022. Per partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura a formazione@nhrg.it. La direzione hr di Nhrg procederà alle selezioni degli allievi entro il termine indicato. Gli allievi selezionati procederanno all’iscrizione dopo l’esito positivo della selezione.