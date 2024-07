Formazione: ecco corso per responsabile delle questioni doganali ai fini Aeo

Roma, 23 lug. (Labitalia) - La compliance doganale è, ormai, un’esigenza indifferibile e il testo del Codice previsto dalla riforma dell’Unione doganale, attualmente in via di approvazione, trasforma la figura dell’Aeo (Operatore economico autorizzato) in 'Trust and Che...

Roma, 23 lug. (Labitalia) – La compliance doganale è, ormai, un’esigenza indifferibile e il testo del Codice previsto dalla riforma dell’Unione doganale, attualmente in via di approvazione, trasforma la figura dell’Aeo (Operatore economico autorizzato) in 'Trust and Check Trader', un soggetto con una amplissima libertà di azione, ma cui sono richiesti requisiti di affidabilità molto più approfonditi di quelli attuali. L’operatore economico autorizzato ha il complito di rendere maggiormente sicura la movimentazione delle merci in ambito internazionale e, contestualmente, semplificare il processo doganale nonché abbattere i relativi tempi e costi di sdoganamento. Tale status agevola le attività commerciali con i mercati esteri, in import e in export e facilita la comunicazione con le autorità doganali in quanto riconosciuti operatori affidabili.

Una corretta strategia doganale non può non guardare a un domani non tanto lontano e deve avere i mezzi e gli strumenti per costruire processi solidi e affidabili, in grado di rispondere a quelle istanze che la transizione digitale e la green economy richiedono per essere competitivi sui mercati internazionali. Per gestire le dinamiche doganali, è necessario avere chiaro il quadro geopolitico, l’economia politica internazionale, e acquisire capacità di interpretazione giuridica, di soluzione dei problemi operativi, individuazione dei bisogni e ottimizzazione dei processi.

È necessario tradurre in linguaggio comprensibile e applicabile alle realtà aziendali concetti di per sé astratti e questo è compito di quella formazione specialistica che, oggi, non trova dignità nelle sedi formative istituzionali. Per questo Overy, in partnership con DOT Academy, primaria realtà nel mondo della formazione e della comunicazione, organizza il percorso formativo diretto ad acquisire lo status di responsabile delle questioni doganali ai fini Aeo, accreditato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il corso, della durata di 200 ore, si svolge da ottobre 2024 ad aprile 2025, con lezioni bisettimanali in modalità webinar e un esame finale in presenza.

L’offerta formativa, basata sul programma degli argomenti emesso da Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), verte su: normativa doganale generale e il suo impatto sulle operazioni doganali; accordi e trattati internazionali; accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso; Iva negli scambi internazionali e intracomunitari; gestione e analisi dei rischi in materia doganale e sistemi informatici doganali.

Il percorso è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire una conoscenza approfondita delle tematiche doganali, tra cui: professionisti, imprenditori, cfo e responsabili e addetti amministrativi, responsabili e addetti alla logistica ed alla supply chain, export manager, spedizionieri e spedizionieri doganali. Per informazioni e iscrizione direttamente sui siti www.overyitalia.com; www.dotacademy.it/prodotti/corsi/business-school/corso-per-responsabile-delle-questioni-doganali/.