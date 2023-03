Formazione: Edulia Masterclass supera quota 200 corsi

Roma, 10 mar. (Labitalia) – Dalla ricerca spaziale alla diplomazia culturale, dai modelli matematici applicati alla quotidianità allo sguardo filosofico sul Metaverso: con il mese di marzo lo 'streaming del sapere' in abbonamento di edulia Masterclass (www.edulia.it), la piattaforma EdTech dal Sapere Treccani, supera quota 200 corsi, arruolando oltre 30 nuovi docenti d’eccellenza, per garantire un’offerta didattica di qualità, diversificata, interconnessa e in costante aggiornamento che abbraccia cultura umanistica, scientifica e digitale.

Tra i nuovi corsi attivati: applicazioni della matematica: dalla medicina allo sport, tenuto dal matematico Alfio Quarteroni, docente presso l’Epfl di Losanna e del Politecnico di Milano, nonché fondatore e direttore del Mox, laboratorio per la modellizzazione e la computazione scientifica, per imparare ad applicare i modelli matematici in tanti aspetti della vita quotidiana; esplorazione spaziale e disaster management di Tommaso Ghidini, capo del dipartimento di ingegneria meccanica dell’Agenzia spaziale europea (Esa) dove cura un laboratorio di failure investigation, per apprendere a gestire il fallimento e trarne beneficio, partendo dalla failure investigation delle missioni spaziali. Con i suoi video corsi on demand fruibili ora anche su App, edulia Masterclass garantisce una 'conoscenza in tasca' accessibile sempre e ovunque, in costante aggiornamento, certificata dal marchio di qualità dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana per trasmettere competenze e conoscenze a studenti e giovani adulti desiderosi di perfezionare la propria identità professionale e personale affrontando al meglio le complessità contemporanee.

Diventano quindi importanti nuovi focus tematici e attuali, come progettare i branded podcast e integrarli in modo efficace in un piano di content marketing, insieme alla umanista e corporate storytelling strategist Gaia Passamonti; approfondire la cybersecurity per difendersi dal social engineering, dal phishing e dal ransomware con l’ingegnere e consulente aziendale Giorgio Sbaraglia; gestire al meglio la propria presenza su WhatsApp Business grazie alla formatrice, consulente e docente Cristina Simone.