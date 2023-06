Formazione, gli studenti di Ninja Business School in “volo” verso il mondo del lavoro

(Adnkronos) - Cerimonia di graduation speciale per i partecipanti all’Executive Master realizzato in collaborazione con l’Istituto Universitario IUSVE, che si lanceranno sulla zipline da Trentinara simbolicamente verso nuove opportunità di carriera Appuntamento presso Cilento in V...

(Adnkronos) – Cerimonia di graduation speciale per i partecipanti all’Executive Master realizzato in collaborazione con l’Istituto Universitario IUSVE, che si lanceranno sulla zipline da Trentinara simbolicamente verso nuove opportunità di carriera

Appuntamento presso Cilento in Volo venerdì 30 giugno (ore 10:00)

Salerno, 27 giugno 2023. Guerrieri di un Master (in Ninja non si chiamano studenti) in “volo” sul Cilento per ritirare il diploma e lanciarsi simbolicamente verso il loro futuro professionale. La singolare cerimonia di graduation vedrà protagonisti i professionisti e giovani laureati che hanno preso parte all'Executive Master in Digital Marketing di Ninja, Unconventional Business School nata da Ninja Marketing, magazine online che ha fatto la storia del marketing italiano, leader nella formazione online, in collaborazione con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE). I ragazzi compiranno l’ormai noto Volo dell'Angelo il prossimo venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 10:00, presso Cilento in Volo, location che rappresenta la perfetta cornice per celebrare i successi dei partecipanti.

Ad attenderli all’arrivo ci saranno Mirko Pallera, CEO e Founder di Ninja Marketing, e Mariano Diotto, docente di Marketing Strategico e Neuromarketing presso IUSVE: “Da Ninja in volo verso una strepitosa carriera nel digital business è il leitmotiv che accompagnerà questa cerimonia, enfatizzando la determinazione dei partecipanti nel perseguire i propri sogni e raggiungere i loro obiettivi professionali. Per andare verso il futuro oggi servono competenze tecniche avanzate, come quelle che può dare una business school come Ninja, ma soprattutto grandi doti umane, come il coraggio”, afferma Pallera.

Il concept della cerimonia di graduation riflette l'anima non-convenzionale di Ninja Business School, una realtà che unisce modelli formativi altamente tecnologici e un approccio etico e umanistico al business. I graduati che si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione, saranno premiati con un ritiro del certificato altamente simbolico e adrenalinico, tuffandosi letteralmente sulla zipline di Trentinara, in Magna Grecia nel cuore del Cilento, verso nuove opportunità lavorative e di crescita professionale.

Un volo a 300 metri d’altezza, che lungo i 1600 metri della lunghezza del percorso farà toccare ai partecipanti la velocità di punta di 120 chilometri orari.

"I certificati si consegnano in volo" è lo slogan che riassume l'essenza di questo momento unico, in cui i graduati dell’Executive Master in Digital Marketing si proiettano verso il mondo del lavoro.

Un modo anche per testimoniare come, in un’epoca quasi totalmente all’insegna del digitale, i valori umani siano ancora centrali, con i docenti che giocano un ruolo di “guida”, pronti ad accogliere e premiare i “guerrieri” al termine di un percorso di studi affascinante e stimolante che li ha resi in grado di governare le leve digitali del marketing aziendale.

La cerimonia sarà impreziosita dalla presenza di Roberto Ascione, CEO di Healthware Group, che interverrà come Commencement Speaker per ispirare i neolaureati nel loro percorso professionale. Altri ospiti illustri saranno coinvolti per offrire ulteriori spunti e approfondimenti sull'evoluzione del settore, tra cui Arcangelo Annunziata, past HR Director Atitech e consigliere Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) Campania, Marco Di Bello, Brand e Marketing Manager dell’azienda La Dispensa di San Salvatore, e Luca Mastroianni, VP International di PrestaShop.

Ninja Business School è una realtà altamente tecnologica e ha realizzato la piattaforma di “formazione continua” per i professionisti del digital più completa e potente del mercato accessibile sul suo sito ufficiale Ninja.it.

La missione da quando è nata è stata quella di nel rendere l'Alta Formazione specialistica democratica e accessibile a tutti. Come socia ASFOR, la più prestigiosa Associazione per la Formazione Manageriale, Ninja si distingue per l'eccellenza dei suoi programmi educativi. Inoltre, è il primo organismo di valutazione Cepas – Bureau Veritas per le competenze dei Digital Marketing Manager.

IUSVE, con circa 2.200 iscritti all'attivo è oggi partner di 84 università nel mondo, conta 3 corsi di laurea triennale, 6 magistrali e 11 Master. L’Istituto, seppur di giovane formazione, è fortemente impegnato nella realizzazione di iniziative di studio, ricerca e documentazione in Pedagogia, Psicologia, Comunicazione, web marketing e digital communication.

