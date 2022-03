Formazione manageriale: l’importanza di una academy aziendale

La formazione manageriale si sta spostando all’interno delle aziende con la nascita delle academy aziendali che si occupano della crescita professionale dei dipendenti.

La formazione manageriale negli ultimi anni si sta spostando all’interno delle aziende, con la nascita delle cosiddette academy aziendali, o corporate Academy. Si tratta di strutture formative che si occupano della crescita professionale di tutti i dipendenti, che sorgono all’interno delle aziende stesse. In questo modo è più facile mantenere la vision e la mission aziendali all’interno dei percorsi formativi, oltre che offrire a tutti i dipendenti strumenti, programmi e attività formative di alto livello.

Quali aziende hanno un’academy aziendale

Stiamo parlando di una realtà in costante sviluppo; oggi in Italia già diverse aziende possiedono un’academy aziendale, per la formazione manageriale ma anche per seguire i percorsi formativi di qualsiasi dipendente. Nel non troppo lontano 2015 in Italia si contavano circa 40 Corporate Academy, la gran parte delle quali operava all’interno del settore bancario e assicurativo. Nel 2021 si parla di più di 100 academy aziendali, diffuse un po’ in tutti i settori, questi dati ci vengono forniti dal Rapporto annuale sul mercato delle Corporate University in Italia. Il fenomeno è in costante crescita anche se nel nostro Paese è per certi versi circoscritto alle realtà più ampie, mentre le PMI arrancano o tendono a preferire altre metodologie per la formazione, rivolgendosi prevalentemente ad aziende esterne. È una questione correlata anche al budget annuale utilizzato per la formazione in impresa, che è chiaramente più ridotto mano a mano si scende nel numero dei dipendenti di una realtà imprenditoriale.

Perché è utile avere una Corporate Academy

Le motivazioni che portano un’azienda ad attivare un’academy aziendale sono varie, a partire come abbiamo già accennato dal desiderio di far seguire ai propri dipendenti dei corsi di formazione che tengano ben presenti, costantemente, la mission e la vision della singola realtà. Oltre a questo un’importante motivazione è da correlarsi alla crescente differenza tra domanda e offerta di lavoro; deriva direttamente da qui il desiderio di formare personalmente i neoassunti, in modo da conformarli alle specifiche esigenze dell’azienda. Chiaramente poi tra le motivazioni che rendono necessaria la nascita di una Academy aziendale vi è la possibilità attraverso questo strumento di aggiornare le competenze le conoscenze di chi lavora in azienda, in modo continuo e costante.

Le metodologie delle academy

Sempre più spesso le Corporate Academy offrono ai propri “studenti” la possibilità di seguire corsi e aggiornamenti attraverso l’utilizzo di apposite piattaforme online. Chiaramente non è sempre così e in varie realtà le esperienze faccia a faccia sono ancora molto presenti. Il metodo didattico è comunque molto vario e diversificato, anche perché spesso le esigenze di formazione sono cucite direttamente sulla “pelle” del singolo soggetto. Ognuno quindi segue un percorso personalizzato, che può comprendere la necessità di seguire corsi online, così come momenti di ispirazione e di approfondimento delle competenze di leadership, correlate ovviamente ai valori della singola azienda. È poi possibile costruire programmi di sviluppo manageriale, così come in alcuni casi l’attivazione di attività formative per le famiglie dei dipendenti e per le comunità presenti nel territorio in cui un’azienda è attiva.