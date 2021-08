Formazione: Summer Bootcamp Rimini, per la 1a volta educazione finanziaria in riva al mare

Rimini, 2 ago. (Labitalia) – Quattro giorni, cinquanta partecipanti, tutti rigorosamente under 35, per discutere di finanza, formarsi, informarsi, condividere esperienze e incontrare le migliori menti dell’alta finanza italiana e internazionale. Un successo già annunciato dalla startup Starting Finance che, dopo aver creato la più grande community nazionale di appassionati di finanza, ha organizzato il primo Summer Bootcamp a Rimini, in riva al mare e nel tempio del divertimento e dell’imprenditorialità.

Per la prima volta in Italia è stato coniugato il mondo finanziario con quello ludico: il beach volley è andato in parallelo con incontri e Masterclass e vi sono stati super ospiti di banche d’investimento ed esperti di trading internazionale o gestori di fondi da miliardi di euro. Una formula inedita quella del SummerBootcamp, che ha portato la formazione in un comparto “complesso” come quello della finanza, rendendolo così accessibile a tutti.

D’altronde Starting Finance dal 2018, anno di fondazione, di strada ne ha fatta e molta, anche attraverso la gamification, cioè l’apprendimento di temi alquanto specifici attraverso il gioco, e negli ultimi 12 mesi ha organizzato Masterclass per oltre 1500 partecipanti.

Tra le novità dell’esperienza ludico-formativa a cui hanno preso parte i 50 membri della community finanziaria, un posto di rilievo spetta alla Investment Challenge: i presenti sono stati divisi in 10 gruppi da 5 ciascuno e ogni team si è immedesimato in un fondo, con l’obiettivo di produrre un documento in grado di rappresentare la miglior strategia di investimento possibile.

Durante i 4 giorni di lavori, i team sono stati seguiti da vertici del settore a livello nazionale e internazionale, che si sono alternati tra lezioni e aperitivi. Tra questi Giovanni Cuniberti (professore di finanza all’Università di Torino e gestore patrimoniale in Gamma Capital Markets), Federico Riggio e Nicola Dalla Torre (fondatori di Helikon Investments) e alcune figure apicali della banca di affari BlackRock. Al termine dell’iniziativa, i lavori sono stati valutati da una giuria composta da Paolo Basilico (fondatore di Samhita Investments ed ex-presidente di Kairos) e Mauro Moretti (fondatore di AtypicalPartner e Managing Partner di Three Hills Capital Partner), che hanno premiato come miglior strategia quella del Team SeekingAlpha, composta da Domenica Frisina, Gabriel Gatto, Federico Giordano, Marco Salerno e Giancarlo Teli.

I vincitori riceveranno il premio messo in palio dagli sponsor: un viaggio di due giorni organizzato da Starting Finance a Milano, dove i ragazzi potranno incontrare le istituzioni e i vertici finanziari del Paese.

“Il confronto e la possibilità di fare networking sono stati tra i momenti più importanti del Summer Bootcamp”, dichiara Marco Scioli, co-founder e presidente di Starting Finance “come anche la scelta di sorseggiare un aperitivo discutendo, senza formalità, con ospiti provenienti dall’alta finanza”. Entusiasta dell’iniziativa anche Paolo Basilico che ha dichiarato: “Ho visto giovani con passione ed entusiasmo in un ambiente che riusciva a creare la sinergia giusta tra divertimento ed educazione. Complimenti ai team e a Starting Finance che ha trovato la formula giusta per motivarli. È chiaro che le metodologie tradizionali di educazione finanziaria non stanno funzionando e sono queste le iniziative che possono dare la spinta a un settore tanto indietro quanto fondamentale per la vita di tutti noi”.

Non è mancato poi lo spazio dedicato alla tecnologia. È stata infatti lanciata, durante le quattro giornate riminesi, una versione Early Access dell’app Starting Finance per iOS e Android, in cui gli utenti hanno potuto gareggiare tra loro, investendo con un capitale virtuale sull’andamento dei titoli dei mercati americani. La versione ufficiale dell’app arriverà negli store digitali a inizio ottobre, ma la risposta data dai 50 presenti è stata di grande auspicio: imparare la finanza divertendosi è il mantra di StartingFinance e l’applicazione è sicuramente il prodotto migliore per farlo.