Formentera, Er Brasiliano drogato e rapinato: paura per l’influencer

Il noto influencer Massimiliano Minnocci, noto sui social con lo pseudonimo di "Er Brasiliano", ha raccontaot di essere stato rapinato a Fomentera

Disavventura davvero pericolosa quella capitata al noto influencer Massimiliano Minnocci, noto sui social con lo pseudonimo di “Er Brasiliano“. Il romano, in vacanza a Formentera, è stato drogato e rapinato per una cifra attorno agli 8 mila euro.

Er Brasiliano drogato e rapinato a Formentera: il racconto dell’influencer

Er Brasiliano ha raccontato sul suo profilo Instagram la pericolosa diavventura vissuta pochi giorni fa a Formentera. L’influencer ha spiegato tutto nelle sue storie di Instagram, integrate poi con un’intervista per ‘MowMag‘. “A Formentera gira tanta cocaina, ed è piena di professionisti del furto… E se è successo a me… Penso mi abbiano messo qualcosa nel bicchiere, tipo droga dello stupro. La droga… sai quella che usano per le donne? Il Ghb…Sì, per fortuna non mi hanno stuprato.

Solo derubato…”

Paura per Er Brasiliano: cosa è accaduto a Formentera

L’influencer poi ha provato a fornire una ricostruzione dei fatti fedele: “È stata davvero un’esperienza orribile. Ero in uno dei locali più noti di Es Pujols, non dirò mai qual è. Mi ricordo soltanto che sono entrato e mi hanno offerto da bere, erano le 3.30, le 4. Ero tranquillo, al rientro dalla spiaggia, post aperitivo. Fortunatamente non avevo niente perché arrivavo direttamente dal mare.

Avevo il mio borsello, lo porto sempre con me, ma non avevo né l’orologio né le catenine. La mattina dopo mi sono ritrovato disteso a terra. Per fortuna avevo lasciato il mio orologio, del valore di 100mila euro, e il simbolo in brillanti del Brasile, altri 25mila euro, in stanza. Altrimenti avrei perso quasi 130 mila euro. Quindi mi hanno fregato solamente il portafoglio. Dentro c’erano 8mila euro…”