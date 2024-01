Formez: Pnrr, innovazione e laboratorio per PA i nostri obiettivi

Roma, 30 gen. (askanews) – “La visita del ministro Zangrillo presso la sede di Formez ha avuto un doppio significato. Da una parte è un riconoscimento per il lavoro sinora effettuato e dall’altro è un supporto per ciò che ancora c’è da fare, che si snoderà attraverso tre assi principali. Il primo, sfruttare al meglio le opportunità derivanti dal Pnrr; il secondo essere innovativi nell’ambito delle tecnologie, dei processi e dei servizi forniti. E per la terza parte, essere laboratorio per le Pubbliche Amministrazioni. In questo ultimo aspetto, cito la direttiva inerente il nuovo modello di valutazione di performance e leadership dei dirigenti pubblici di tutti i dipendenti, e mi fa piacer annunciare che Formez sin dal gennaio 2024 darà e formalizzerà gli obiettivi a tutti i suoi dirigenti in linea con gli obiettivi previsti dalla direttiva”. A sottolinearlo è il presidente Formez, Giovanni Anastasi, al termine della visita del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.