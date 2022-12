In Campania formiche “cotte” nella pizza, l’indignazione di una cliente che a Casal di Principe “denuncia” quello che ha trovato dopo la spesa in un panificio in provincia di Caserta.

La donna in questione, secondo quanto si apprende, era arrivata presso l’esercizio commerciale a compare della pizza e, una volta arrivata a casa, aveva fatto la poco piacevole scoperta. E la signora in questione da quanto si apprende ha voluto raccontare la sua esperienza ed “avvisare” in un certo senso i suoi concittadini.

Formiche “cotte” nella pizza

Contestualmente, con un post diffuso sui social, la donna ha chiesto l’intervento delle autorità sanitarie.

Lo scritto sottolinea che la signora era andata in un “noto panificio di Casal di Principe” per comprare panini e una pizza “per mia figlia”. Dopo il primo morso però la bambina avrebbe notato gli insetti. I media le attribuiscono una frase: “Mamma che schifo, hai comprato una pizza con formiche impastate, morte e sepolte“.

Cosa avrebbe riposto la proprietaria

La signora ci ha messo un attimo a fotografare la formica nell’impasto e poi a presentarsi nuovamente al panificio per chiedere spiegazioni.

E pare che la proprietaria abbia “negato di vedere le formiche lasciandomi sbattere senza darmi nemmeno soddisfazione. Non ci andrò mai più. È davvero vergognoso”.