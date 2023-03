Formiche in casa a marzo: come evitare l'invasione

Il mese di marzo e, con esso, l’arrivo della primavera, è una stagione alquanto ricca di insetti che invadono le abitazioni. Uno di quelli maggiormente comuni in questo periodo sono le formiche che entrano in casa per svariate ragioni. Vediamo come allontanarle rapidamente e prevenire una possibile invasione in modo naturale.

Formiche in casa a marzo

Questi insetti sono alquanto comuni e rischiano in questa stagione, di essere un problema soprattutto se cominciano a entrare in casa. Le formiche sono insetti molto piccoli che, per via delle loro dimensioni, possono infilarsi ovunque.

Non importa se si vive in campagna o in città, questi esemplari, complice le temperature e giornate miti, ecco che cominciano a farsi notare ed entrare in casa. Inizialmente se ne possono scorgere solo alcuni esemplari, ma poi, man mano che si abbassa la guardia, ecco che si ritrova una scia di questi insetti che invade soprattutto la cucina.

Una lotta che sembra non finire mai dal momento che bisogna fare attenzione alle stanze, ai mobili in modo da capire da dove possano entrare e cercare così di sbarazzarsene. Bisogna concentrarsi su alcuni punti come le spaccature nei muri oppure le crepe e i buchi da sigillare perché da questi luoghi entrano invadendo l’abitazione.

Formiche in casa a marzo: cause

Per combattere le formiche in casa in maniera efficace ed evitare che possano entrare, è bene capire quali siano le cause che le spingono ad entrare. Non è un caso che questi insetti invadano la cucina perché proprio qui sono certe di trovare il cibo dal momento che sono attratte dalle briciole e le sostanze particolarmente zuccherose.

No alle briciole sul pavimento che vanno eliminate con l’aspirapolvere o aspirabriciole. Bisogna poi porre l’attenzione ai ripiani della cucina provvedendo a una pulizia usando un detergente specifico oppure una soluzione che sia a base di acqua e limone. L’odore degli agrumi è difficile da tollerare per questi insetti che si allontanano immediatamente.

Lo zucchero, la farina e gli alimenti dolci sono alimenti che esercitano una forte attrattiva per le formiche, quindi è bene porli in contenitori dai tappi ermetici e fare attenzione alla dispensa. Bisogna anche prestare attenzione agli imballaggi sistemando i cibi maggiormente a rischio in contenitori quali plastica, acciaio e vetro con chiusura ermetica.

Le briciole, i residui di cibo lasciati sul pavimento o sul tavolo sono sicuramente una fonte di attrattiva per questi insetti che arrivano nell’abitazione. dal momento che sono attratte da queste sostanze è bene anche mantenere una igiene e ordine, non solo in casa, ma anche all’esterno per evitarne una possibile invasione.

Il loro olfatto è particolarmente sviluppato, per cui riescono ad avvertire e sentire odori rapidamente. Il ristagno di umidità, le perdite di acqua dai tubi sono alcune condizioni per cui le formiche tendono a entrare in casa.

Formiche in casa a marzo: rimedi

