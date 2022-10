Formiche in casa: come allontanarle senza pesticidi

Le formiche in casa sono una seccatura della quale occuparsi con tempestività. Scopriamo insieme come fare.

Le formiche in casa sono una condizione comune, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali possono essere le cause e come allontanarle con soluzioni naturali e alternative ai pesticidi.

Formiche in casa

Vedere una processione di formiche quando si è all’aperto non è un problema e non è neppure un problema quando si vede una formica in casa. Tuttavia, la presenza di una sola formica in casa può essere indice di una vera e propria invasione.

Le formiche sono innocue per l’uomo, ma alcune specie sono vettori di batteri e infezioni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause che si celano dietro la presenza di formiche in casa e come allontanarle attraverso soluzioni naturali e alternative ai pesticidi, affinché preservare anche la nostra salute.

Formiche in casa: cause

Le formiche sono insetti che vivono in colonie, pertanto, vedere una singola formica in casa è indice che, molto probabilmente, vi è una colonia intera di formiche in casa. Non esiste una ragione unica o specifica per cui le formiche invadono le nostre case, ma individuare quale sia quella che le attira può essere importante per debellare la loro presenza in modo definitivo.

La presenza dei residui di cibo o tracce di umido, ad esempio, sono una delle ragioni per cui le formiche possono invadere la nostra casa. Pulire accuratamente ogni superficie e ogni area della nostra casa, con particolare riferimento al bagno e alla cucina, può essere un inizio, così come può essere un inizio prendere provvedimenti per liberarsi dell’umido. Le formiche, d’altra parte, sono insetti talmente piccoli che possono avere accesso in casa nostra grazie anche alla più piccola crepa sul muro. Sigillare bene crepe o fessure, sulle pareti o sulle porte o le finestre, può limitare la presenza di formiche in casa o impedire che queste entrino.

Formiche in casa: miglior rimedio

A nessuno piace avere insetti in casa e ciò è, a maggior ragione, vero quando si tratta di formiche, che non sono un pericolo per l’uomo, ma che, in ogni caso, possono trasmettere batteri e infezioni, dando vita ad emergenze sanitarie di diverso livello.

Le formiche in casa possono dipendere da una serie di cause, ma ricorrere all’utilizzo di pesticidi chimici, di solito, non è mai una buona idea, non perché non siano efficaci, ma perché possono danneggiare la nostra salute, soprattutto se utilizzati a lungo, nel tempo.

Ecopest è la soluzione più indicata quando ci si rende conto di essere alle prese con una vera e propria invasione di formiche. Questo prodotto è un dispositivo tecnologico che emana radiazioni di bassa frequenza e interferenza magnetica che disturbano le formiche e altre specie di insetti, affinché queste non solo si allontanino dalle nostre case, ma che non abbiano neppure accesso.

Progettato per agire lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, Ecopest si ricarica attraverso una comune presa USB. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere il dispositivo in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.