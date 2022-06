Formiche in casa: i consigli per scacciarle

Una pulizia e una igiene più accurata della casa, evitare di lasciare residui di cibo nei piatti evita alle formiche di entrare in casa.

Lasciare del cibo o delle briciole di pane nei piatti oppure sul pavimento attira le formiche, insetti che giungono in casa passando dai controsoffitti o infissi. Per eliminarle e tenerle a distanza, si possono seguire e applicare alcuni dei consigli e suggerimenti che forniamo nei seguenti paragrafi per giornate tranquille e serene.

Formiche in casa

Nonostante le loro dimensioni molto piccole, sono tra gli insetti più comuni e maggiormente abbondanti presenti sul pianeta, al punto che si contano tantissimi esemplari. Le formiche possono entrare in casa in estate o anche in altri periodi dell’anno attratte dalle briciole di pane o residui di cibo che vi sono sul pavimento che le attrae.

Nel momento in cui ci sono degli esemplari in casa, non è necessario allarmarsi o preoccuparsi in quanto si tratta di insetti innocui che non danno nessun fastidio, anche se non è piacevole ritrovarle all’interno della propria abitazione. Bisogna agire con cautela poiché potrebbero essere in perlustrazione andando alla ricerca di cibo.

Le formiche operaie sono gli esemplari maggiormente prolifici e che si danno più da fare all’interno della colonia. Sono proprio loro a procacciare il cibo per sé stesse, ma anche per le altre. Accedono dai nidi che costruiscono sia all’esterno che all’interno della casa. Per questa ragione, è bene controllare ogni angolo.

Questi insetti possono costruire il nido anche dentro casa, magari nei controsoffitti, sotto i pavimenti, nei vasi delle piante oppure vicino a strutture realizzate in legno. Si consiglia di prestare attenzione a ogni angolo dell’abitazione in modo da scorgerle e allontanarle. Tendono ad amare molto gli ambienti umidi come la cucina e il bagno.

Formiche in casa: i 5 consigli

Per evitare che le formiche entrino in casa, bisogna prima di tutto, andare a verificare e controllare tutti quei luoghi che sono la zona d’ingresso per il loro accesso. Molto importante anche eliminare fonti di cibo e di acqua per cui entrare in casa e gustare ciò che trovano è molto semplice per questi insetti. Qui forniamo alcuni suggerimenti e consigli per tenerle lontane.

Una maggiore pulizia e igiene del luoghi più frequentati della casa come la cucina e la sala da pranzo è indispensabile. Si consiglia anche di pulire molto bene i piatti e gli elettrodomestici sia all’interno che sotto in modo da eliminare le fonti di approvvigionamento di questi insetti. Lavare i piatti dopo i pasti elimina tutti gli eventuali residui di cibo.

Un altro utile consiglio è conservare alcuni cibi zuccherini come lo zucchero e il miele di cui sono ghiotte e che le attirano in contenitori da chiudere in maniera ermetica per evitare che le formiche arrivino in casa e comincino a proliferare. Non lasciate a terra i cibi o le ciotole d’acqua degli animali domestici.

Fondamentale poi eliminare tutte le perdite d’acqua, compreso anche le diverse fonti idriche e di umidità in modo da non farle avvicinare alla casa. Le crepe presenti nelle fessure e nei muri andrebbero sigillate oppure stuccate in modo da evitare che le formiche entrino in casa direttamente dall’esterno. Seguendo questi consigli è possibile scacciarle e impedirne l’ingresso.

Formiche in casa: la soluzione migliore

Per tenere a distanza in modo naturale d efficace le formiche che possono giungere in casa, consigliamo di affidarsi a una soluzione semplice, come Ecopest Home che, in poco tempo, le scaccia non facendole neanche avvicinare. Il motivo per cui funziona così bene è che si tratta di un repellente, considerato il migliore in commercio per l’ottimo rapporto qualità prezzo. È una valida alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi dannosi per la salute di tutti.

Un dispositivo apprezzato anche molto dai consumatori che hanno rilasciato testimonianze e recensioni positive sul sito ufficiale. Un repellente che sfrutta la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni creando una barriera per cui non solo si allontanano, ma non si avvicinano all’abitazione.

Una soluzione innovativa, ecologica per cui non usa batterie. Un dispositivo molto piccolo, ma potente. Silenzioso, innocuo sia per la salute degli esseri umani che degli animali domestici permettendo, in questo modo, di godersi la totale tranquillità e relax all’interno della propria casa. Un dispositivo da usare in qualsiasi luogo della casa, compreso la stanza dei bambini.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Fornisce una protezione h24 per sette giorni su sette con un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Inoltre, Ecopest Home è molto facile da usare perché bisogna soltanto attaccarlo alla corrente elettrica affinché cominci ad agire e beneficiare dei suoi risultati. Un repellente che protegge, non solo dalle formiche, ma anche da altri insetti quali scutigere, zanzare, ragni e i topi.

Ordinarlo è facilissimo in quanto non si trova nei negozi o Internet, ma basta collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto, immettere i propri dati nel modulo e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine approfittando così del costo promozionale di due dispositivi a 49,90€ invece di 98. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.