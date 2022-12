Formiche in casa in inverno: come allontanarle sena veleni

In inverno, gli insetti come le formiche possono essere attratti dal cibo e dal calore per ripararsi dal freddo, ma rimedi naturali le allontanano.

In inverno, oltre alle cimici, vi sono anche altri insetti che è possibile trovare in casa e rappresentano un problema alquanto comune. Sono le formiche che giungono nell’abitazione per svariate ragioni e che nella stagione invernale soffrono particolarmente il freddo. Qui si spiega come allontanarle ed evitare il loro ingresso nell’abitazione con metodi naturali.

Formiche in casa

Presenti dall’Africa all’Asia, sino all’America e all’Europa centrale, sono insetti molto piccoli che possono giungere in casa per le ragioni più varie. Misurano tra i 3 e i 9 millimetri e possono vivere fino a una dozzina di anni. La casa rappresenta l’ambiente ideale in cui possono entrare in cerca di cibo e di calore.

Nel periodo primaverile ed estivo, tendono a essere particolarmente attive al punto di nidificare sia nei giardini che nelle case ed ecco perché capita di vederle spesso nei vari ambienti domestici. Tendono a nutrirsi di grani, cereali e anche delle bucce della frutta. La cucina è l’ambiente ideale dal momento che qui sono richiamati da odori e sapori della dispensa.

In casa possono trovarsi un po’ in tutti i luoghi umidi, nelle intercapedini o pareti o anche in prossimità delle tubature dell’acqua. Creano dei formicai sotto i pavimenti del giardino o in qualsiasi ambiente particolarmente umido. Sono insetti onnivori e le sostanze zuccherine sono gli alimenti di cui vanno maggiormente ghiotte.

Per evitare che possano entrare in casa, è bene controllare tutte le zone e i punti di accesso che sono particolarmente a rischio. Si possono usare poi repellenti naturali che possono allontanarle o anche dispositivi tecnologici come Ecopest Home che permettono di eliminarle in modo definitivo dal momento che possono rappresentare un problema alquanto comune.

Formiche in casa in inverno

Secondo alcuni questi insetti, a causa del gelo e delle temperature rigide, potrebbero scomparire durante l’inverno e i mesi invernali, ma in realtà le formiche sono particolarmente attive. Infatti, in questa stagione è possibile che si rifugino nei nidi riducendo così la loro attività per poter far fronte alla stagione fredda e riuscire così a superarla.

A causa del freddo della stagione invernale, ecco che questi insetti, proprio come le cimici, tendono a entrare in casa cercando rifugio e anche il calore, oltre al cibo. In questo periodo dell’anno entrano nella fase della diapausa dove rimangono sino alla fine della stagione in attesa poi di fuoriuscire quando il clima è più mite.

In inverno, così come in altre stagioni dell’anno, quello che le attira maggiormente all’interno della propria abitazione è proprio il cibo che sono sicure di poter trovare. Per questo, è consigliabile una maggiore attenzione alla pulizia della casa, in particolar modo alle briciole sul pavimento che non vanno spazzate con la scopa, ma è possibile usare l’aspirapolvere per eliminarle del tutto.

Si possono usare dei repellenti naturali, come la soluzione a base di acqua e limone per detergere i ripiani alti e le superfici della cucina. Questo aroma di agrumi risulta alquanto fastidioso per le formiche che fanno fatica a tollerarlo tenendole così lontane evitando di usare i soliti insetticidi che sono dannosi e deleteri. Bisogna poi chiudere sia le porte che le finestre dal momento che, essendo insetti piccoli, tendono a sfruttare ogni angolo per poter entrare.

Formiche in casa: rimedio naturale

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.