Formiche sul balcone: come eliminarle senza veleni

Le formiche sul balcone si possono caccciare con soluzioni naturali ed efficaci per evitare la loro presenza in casa.

Con le giornate di sole, moltie ne approfittano per trascorrere un po’ di tempo sul balcone, magari mangiando o semplicemente rilassandosi. Questi momenti rischiano di essere disturbati dalla presenza delle formiche che giungono per svariati motivi, come spieghiamo nei paragrafi seguenti. Vediamo come allontanarle ed evitarle.

Formiche sul balcone

Si tratta di insetti che possono essere utili in natura, ma se le formiche cominciano a invadere gli spazi domestici come il balcone o il terrazzo rischiano di essere un vero e proprio problema. Il balcone di casa è uno dei luoghi della casa dove questi insetti possono giungere in quantità massiccia, quindi è bene fare attenzione.

Sono insetti particolarmente operosi che lavorano senza sosta e vivono in colonie, oltre al fatto che tendono a spostarsi in gruppo. La loro presenza sul balcone può davvero essere fonte di seccatura. Sono particolarmente attente alla costruzione delle loro tane che tendono a realizzare tra le piastrelle o all’interno dei muri.

È poi molto importante cercare di capire da dove arrivano le formiche sul balcone in modo da verificare il loro percorso e traiettoria prima che possano giungere a invadere, non solo gli spazi aperti, ma anche l’interno della propria casa. Durante l’inizio della primavera o verso l’estate, quando le temperature aumentano, ecco che fanno la loro comparsa.

Formiche sul balcone: cause

L’arrivo della bella stagione, quindi del periodo estivo e l’aumento delle temperature, sono due fattori che coincidono con la presenza sul balcone di insetti come le formiche. Il fatto che invadano questo spazio esterno è dovuto semplicemente al fatto che qui possono esserci delle piante che costituiscono una fonte di attrattiva per questi insetti.

Gli afidi, le cocciniglie e le psille sono degli insetti considerati parassiti delle piante che producono una sostanza dal sapore dolciastro di cui le formiche tendono a cibarsi. Per questa ragione, è possibile trovare in questa zona una colonia di questi insetti dal momento che possono formare il nido nelle piante o nei sottovasi.

Con le belle giornate si tende anche a trascorrere diverso tempo sul balcone di casa, magari mangiando o accogliendo gli amici. Proprio le fonti di cibo, soprattutto quelle particolarmente dolci o anche le bibite gassate possono essere una fonte di attrattiva per le formiche che vengono attirati e quindi essere presenti sul balcone.

Si consiglia poi di controllare se lungo il balcone ci sono dei piccoli spazi o delle fessure da dove potrebbero entrare e insinuarsi. In tal caso, è consigliabile stuccare questo angoli con dello stucco e del silicone in modo da impedirne l’accesso. Possono poi trovarsi in questo spazio della casa perché qui vanno alla ricerca delle provviste con cui si nutriranno durante l’inverno.

Formiche sul balcone: rimedio naturale

La presenza delle formiche sul balcone è data da vari motivi e ragioni, ma per sbarazzarsi di questi insetti alquanto fastidiosi è possibile usufruire di una soluzione come Ecopest Home, considerato una opzione efficace a veleni e pesticidi che sono dannosi, ma che a lungo andare non si rivelano efficaci. Un rimedio che permette di tenerle lontano in modo naturale.

Una formula molto semplice ed economica che funziona grazie al fatto che si basi sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che questi insetti riescono a individuare riuscendo così ad allontanarsi evitando così di giungere sul balcone o in casa.. Un metodo davvero funzionale che fornisce incolumità e sicurezza.

Dona il massimo della protezione grazie alla sua efficacia che ha una durata di 24h per 7 giorni su 7 con una copertura di 250 metri quadrati per cui la propria abitazione risulta essere protetta e sicura. Inoltre, è un repellente anti insetto sicuro anche per il benessere degli animali domestici e non solo degli esseri umani.

Agisce su tantissimi altri insetti o parassiti che possono invadere la casa: le mosche, i pesciolini d’argento, le tarme, ma anche i roditori. Ha un design compatto e un funzionamento semplice poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per fare in modo che agisca sin da subito. Non presenta effetti collaterali dal momento che è ecologico, inodore e silenzioso quando lo si accende.

