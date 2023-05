Formiche sulle piante in casa: cause e rimedi per allontanarle

Le soluzioni naturali come la cannella in polvere oppure i repellenti allontanano le formiche dalle piante di casa o sul balcone.

Chiunque abbia delle piante in casa, sul balcone o anche nel giardino di casa deve stare particolarmente attento poiché le formiche possono insinuarsi in queste zone verdi. Per evitare che ciò accada, è bene premunirsi e trovare degli espedienti che permettano di allontanarle da casa. Scopriamo cosa fare e come comportarsi.

Formiche sulle piante in casa

In questo periodo, complice le belle giornate, gli insetti come le formiche, non sono soltanto presenti in casa, ma anche sulle piante dove si posizionano. Chiunque abbia delle piante, che sia in giardino oppure in casa corre il rischio di essere invaso da questi insetti.

Almeno una pianta del giardino o della casa rischia di essere assalita da questi insetti. I motivi per cui questi parassiti giungono sulle piante è dovuto sicuramente alla presenza di afidi e cocciniglia che producono una sostanza conosciuta come melata di cui questi insetti sono molto ghiotti.

In effetti, se si osservano bene le foglie di alcune piante che si hanno in balcone o in casa come il geranio oppure la felce, è possibile notare che sono imbrattate e appiccicose, un segno che questi insetti le stanno distruggendo. Possono essere un problema alquanto antipatico, sebbene non risultino essere particolarmente nocive.

Sono diversi i motivi per cui le formiche possono trovarsi sulle piante: alcuni fattori sono di origine naturale, mentre altri dipendono molto dal luogo in cui si vive. Dal momento che sono attratte dai dolci, alcune piante producono sostanze zuccherine che costituiscono una fonte attrattiva per questi insetti.

Formiche sulle piante in casa: consigli

Considerando che le piante contengono delle sostanze che questi insetti possono amare particolarmente, è bene anche cercare di capire come riuscire ad allontanare le formiche in modo che non invadano lo spazio del giardino o della casa. Sono diversi i rimedi che non usano pesticidi o non nuocciono all’ambiente.

Siccome amano molto il cibo dolce, è bene tenere pulita la casa e mettere in appositi contenitori, possibilmente ermetici, qualsiasi sostanza o alimento che possa piacere. Nel momento in cui ci si rende conto che stanno entrando nel terreno della pianta, sarebbe meglio rinvasarla e metterla in un vaso pulito e sterile.

Una soluzione altrettanto utile è quella di cambiare spesso il terreno con della terra diversa e maggiormente adatta in modo che le formiche evitino di giungere nella pianta. Non amano i sapori troppo acidi, per cui potrebbe essere utile mettere del succo di limone nel vaso o in un piattino vicino per evitare che giungano.

I bastoncini o le stecche di cannella sono delle soluzioni naturali che possono sicuramente funzionare. In tal caso, potrebbe essere utile mettere delle stecche nel terreno della pianta e lasciarle lì oppure della cannella in polvere lungo il percorso in modo da allontanarle.

Formiche sulle piante: rimedio migliore

