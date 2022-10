Formiche volanti: come allontanarle dalla casa senza pesticidi

Tenere la casa pulita, prestare attenzione alle piante, sono solo alcune delle soluzioni possibili per allontanare le formiche volanti da casa.

In natura vi sono diversi insetti che possono preoccupare e creare agitazione, come sta accadendo in questi giorni a Roma. La capitale è invasa da formiche volanti, insetti non nocivi per l’uomo, ma molto fastidiosi. Scopriamo come poterle allontanare da casa evitando di ucciderle

Formiche volanti

Forse non tutti sanno cosa siano, ma le formiche volanti sono insetti che, in questi giorni, stanno occupando le pagine dei giornali, poiché la capitale Roma è invasa. Sono insetti che, in questa stagione dell’anno, al pari delle cimici e di altre specie, possono trovarsi in giardini, terrazzi, ma anche nei balconi entrando in casa. Possono appoggiarsi alle tende, ai panni risultando alquanto fastidiose.

Si chiamano in questo modo perché sono delle vere e proprie formiche cominciano a sviluppare le ali soltanto durante il periodo della riproduzione. Le ali sono essenziali per volare, ma anche per girovagare e cercare delle zone e dei luoghi dove poter prolificare. Sebbene siano alquanto fastidiose, non sono minimamente considerate nocive per l’essere umano.

Amano molto entrare nella nostra abitazione poiché è il luogo ideale in cui possono nidificare e, per questa ragione, è bene fare attenzione alle zone della casa perché qui si potrebbero nascondere. Soltanto alcune specie maschili e femminili sono volanti e possono formare nuove colonie. Gli esemplari maschili, subito dopo l’accoppiamento, muoiono.

Possono formare il formicaio nelle case o nei giardini, ma anche tra i tronchi degli alberi e i cumuli di fogliame e legname. Amano molto gli ambienti umidi, compreso anche il legno e le travi che scavano dall’interno. Infatti, in casa è possibile trovare infissi e mobili del tutto danneggiati a causa delle formiche volanti.

Formiche volanti: consigli

Quando si tratta delle formiche volanti e di qualsiasi altro insetto che si accinge a entrare in casa, la prevenzione si conferma sempre la mossa e strategia migliore da adottare. Bisogna infatti cercare di tenere, non solo la casa pulita, ma anche eliminare qualsiasi residuo di cibo e anche fonte di umidità che possa costituire attrattiva per questi insetti. Si consiglia di eliminare l’umidità e l’acqua in condotte e nella cavità dei muri.

È particolarmente utile prestare attenzione sia alle piante in casa che a quelle presenti all’esterno perché proprio qui si annidano questi insetti. L’uso delle zanzariere da installare a porte e finestre è sicuramente una arma molto efficace, oltre a chiudere qualsiasi angolo e fessura, oltre alle crepe e feritoie impedendo che possano accedere all’abitazione domestica.

Sono diversi i rimedi naturali che fungono da barriera contro le formiche volanti. L’olio alla menta è letale per questi insetti: bisogna applicare sulla spugna una miscela a base di acqua e olio essenziale di menta da strofinare su tutte quelle superfici, compreso porte e finestre o anche infissi dove può annidarsi la colonia di formiche. Si può anche diffondere questo olio con lo spray o il diffusore per evitarne l’invasione.

Ci sono poi dei rimedi non particolarmente amati dalle formiche volanti come il detersivo per i piatti, la cannella,ma anche l’aceto di mele e il limone. Spruzzare questi prodotti o coltivarne una piantina in vaso o in terra permette di allontanarle impedendo che giungano a casa.

