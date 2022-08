Formula 1, Alonso correrà in Aston Martin dal 2023

Roma, 1 ago. (askanews) – Lo spagnolo Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula Uno, dal prossimo anno correrà con l’Aston Martin.

L’annuncio è arrivato dalla stessa scuderia britannica che si è detta “lieta di confermare che Alonso si unirà al team dal 2023 con un contratto pluriennale”, definendolo un pilota di “incredibile esperienza e brillante velocità”. “L’assunzione di un talento speciale come Fernando è una forte dichiarazione di

intenti da parte di un’organizzazione impegnata nello sviluppo di una squadra vincente in Formula Uno” hanno detto dalla scuderia.

Lo spagnolo lascia la francese Alpine e succederà in Aston Martin al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel che pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro dalla Formula Uno al termine della stagione 2022.

Lo stesso Alonso, emozionato, ha commentato sui social: “È un’opportunità davvero entusiasmante e sono grato per la fiducia accordatami in questa avventura pluriennale. Ho ancora la fame e l’ambizione di lottare per essere davanti e voglio far parte di un’organizzazione che si impegna a imparare, crescere e avere successo”.