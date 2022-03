Formula 1, brutto incidente di Mick Schumacher nelle qualifiche del GP in Arabia: come sta

Il pilota della Haas Mick Schumacher è stato coinvolto in un terribile incidente nel GP dell'Arabia a Jeddah. Le sue condizioni.

Attimi di tensione nella scuderia di Formula 1 Haas. Il pilota di Formula 1 Mick Schumacher è stato coinvolto in un brutto incidente durante la Q2 del Gran Premio d’Arabia a Jeddah. Il giovane pilota fortunatamente è in stato cosciente.

Formula 1, momenti di paura per Mick Schumacher: l’incidente

Stando a quanto emerge dalle terribili immagini che hanno iniziato a circolare in questi drammatici minuti il pilota stava viaggiando ad una velocità di circa 250 km/h quando è andato a sbattere contro le barriere all’altezza del muro tra la curva 11 e 12. Ad ogni modo la Haas attraverso un Tweet ha fornito ulteriori informazioni sullo stato di salute del pilota: “Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall’auto e attualmente in viaggio verso il centro medico.

Fisicamente è in buone condizioni, ma verrà trasportato in elicottero in ospedale per un check up precauzionale”.

Il team principal di Haas: “Ha chiamato la mamma e ci ha parlato”

Nel frattempo il team principal di Haas Gunther Steiner davanti ai microfoni di Sky ha spiegato di aver parlato con la mamma Corinna e di averla rassicurata: “Ho parlato con la mamma di Mick per rincuorarla, lui sta bene e non ha ferite esterne, va in ospedale per dei raggi ma è cosciente e parla normalmente.

Siamo stati fortunati. All’inizio non riuscivamo a parlare con lui perché nell’impatto tutto il sistema radio è andato distrutto, però i medici intervenuti ci hanno subito detto che era cosciente. Poi mi spiegavano che non voleva andare in ospedale, ma ha parlato con la mamma e si è convinto. Tornare in pista? Non so quando, non c’è fretta”.