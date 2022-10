Formula 1, incidente per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari: “Ero nelle mani di Dio”

La pioggia, poi il caos. Il pilota ferrarista Carlos Sainz è stato protagonista di un incidente. La sua gara è finita a poche curve dall'inizio.

La gara di Formula 1 che è stata disputata in Giappone non è iniziata sotto i migliori auspici e il primo a farne le spese è stato Carlos Sainz. Il pilota è stato costretto a fermarsi dopo aver fatto un incidente proprio a poche curve dall’inizio.

“Sono cose che capitano in queste condizioni, la verità è che non vedevo niente. Sono andato in acquaplaning e testacoda, ero fermo a metà pista e sapevo che non mi vedevano. Ero nelle mani di Dio”, ha raccontato.

il modo in cui tutti gli sono passati così vicino. dio mio. pic.twitter.com/4i6NfYiXsV — fra¹⁶ ; 🇯🇵 (@FRAXCHARLES) October 9, 2022

Il pilota della Rossa ha poi proseguito nel suo racconto: “Ci sono vari problemi in queste condizioni. La visibilità è zero, e se non vedi, guidare diventa una questione di fortuna guidi più o meno senza riferimenti”. Infine ha aggiunto: “In queste condizioni non si vede, mi preoccupano gli incidenti, come in passato. Neanche dietro la Safety Car si vede niente, perché rischiare? Per questo noi piloti siamo sorpresi che questo succeda ancora”.