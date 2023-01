Formula 1, una Ferrari è stata abbandonata in una discarica tra i rottami

La foto della vettura di Formula 1 della Ferrari abbandonata in discarica ha fatto il giro dei social network: come è finita in quelle condizioni?

Negli ultimi giorni è diventato virale sul web l’incredibile scatto che immortala un bellissimo esemplare di Ferrari da Formula 1 abbandonata in quella che sembra una discarica.

La foto ha fatto il giro dei social network e ha creato un sentimento di indignazione in tanti appassionati di motori.

Ferrari da Formula 1 abbandonata in una discarica: cosa è successo

Non si tratta di una Ferrari qualunque, ma della bellissima F2005 di Michael Shumacher, completamente abbandonata a sè stessa in quella che sembra una discarica di vecchie automobili. L’immagine è davvero curiosa: di certo non capita tutti i giorni di imbattersi in un ‘cimitero delle automobili‘ che possegga un esemplare simile.

Secondo quanto si è scoperto, la Ferrari in questione non è la vera auto guidata dal Kaiser nel campionato mondiale del 2005, ma si tratterebbe di una replica da esposizione. Replica molto ben fatta e che possiede e ancora monta gli pneumatici Bridgestone originali.

Dove si trova la discarica

La discarica con la Ferrari abbandonata si trova a Sofia in Bulgaria e apparteneva ad uno dei principali concessionari della città. Il proprietario di tale concessionario aveva messo a disposizione dei clienti la replica della F2005, ma poi aveva deciso di disfarsene dopo un rifacimento del negozio.