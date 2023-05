Formula E: Reigle lascia, Jeff Dodds nominato nuovo Ceo

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Negli ultimi quattro anni, Reigle ha guidato il Campionato di Formula E in collaborazione con il fondatore e presidente Alejandro Agag, e ora avrà il ruolo di consulente per il resto della stagione, al fine di garantire un cambio di leadership graduale. Nominato ne...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Negli ultimi quattro anni, Reigle ha guidato il Campionato di Formula E in collaborazione con il fondatore e presidente Alejandro Agag, e ora avrà il ruolo di consulente per il resto della stagione, al fine di garantire un cambio di leadership graduale. Nominato nel 2019, Reigle ha guidato il Campionato Mondiale Abb Fia Formula E durante la pandemia, costruendo una squadra competente e multidisciplinare e avviando una serie di iniziative che hanno permesso a Formula E di mantenere la sua posizione centrale nel panorama delle competizioni motoristiche.

Durante il suo mandato, Reigle ha supervisionato l'introduzione di un nuovo format di gara che ha riscosso un grande successo tra tifosi, squadre e partner; il lancio della vettura Gen3 e l'implementazione di regolamenti tecnici, commerciali e finanziari che rafforzano il modello di business delle squadre e dei costruttori di Formula E. Il Consiglio di Amministrazione di Formula E è lieto di annunciare anche la nomina di Jeff Dodds come nuovo Ceo, a partire dal 5 giugno. Il nuovo Amministratore Delegato guiderà la prossima fase di crescita della Formula E come primo campionato mondiale elettrico e pioniere del motorsport a zero emissioni.

Dodds ha una comprovata esperienza nel management di aziende dinamiche nel settore dei media. Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer presso Virgin Media O2 e, in precedenza, ha ricoperto posizioni apicali in Virgin Media come Coo, Managing Director e Chief Marketing Officer. Ha, inoltre, ricoperto per due anni la posizione di Ceo, di Tele2 (Paesi Bassi). Il nuovo Amministratore Delegato ha ricoperto ruoli esecutivi presso Callaway Golf e Honda, mentre oggi siede nel Consiglio di Amministrazione dell'organizzazione per l'uguaglianza dei disabili, The Valuable 500, ed è direttore non esecutivo del Dipartimento per il livellamento, gli alloggi e le comunità.

Alejandro Agag, Fondatore e Presidente di Formula E, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Jeff Dodds in qualità di Amministratore Delegato in vista di una fase nuova ed entusiasmante per la Formula E, a partire successo della Stagione 9. Jeff porta in Formula E una comprovata esperienza nella gestione di aziende. Il Consiglio di Amministrazione attende con ansia che liberi il pieno potenziale della Formula E, a beneficio dei nostri tifosi, squadre, produttori, partner e stakeholder. Vorrei ringraziare Jamie per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni e sono felice che rimarrà con noi per il resto della stagione. È stato molto bello collaborare con Jamie. È stato un piacere lavorare con lui e non vedo l'ora di poter lavorare ancora insieme un giorno”.

Jeff Dodds, Amministratore Delegato della Formula E, ha dichiarato: “Sono entusiasta di assumere il ruolo di Amministratore Delegato di Formula E. La mia passione per l'automobile, lo sport e l'intrattenimento mi rende incredibilmente entusiasta di questa opportunità. La Formula E è una piattaforma unica che unisce una tecnologia all'avanguardia con lo sport più sostenibile del mondo, offrendo un potenziale infinito di innovazione e cambiamento positivo. In Formula E c'è un team di livello mondiale e sono orgoglioso di poter guidare il prossimo capitolo, plasmando il futuro del motorsport”.

Jamie Reigle, già Amministratore Delegato di Formula E, ha detto: “È stato un onore guidare la Formula E negli ultimi quattro anni. Inizialmente sono stato attratto dalla posizione unica della Formula E come sport sport innovativo e sostenibile. Quello che ho trovato è stato un contesto molto più ambizioso e umile: un gruppo di persone appassionate impegnate a costruire uno sport globale e a cambiare il mondo. Questa missione continuerà sotto una nuova leadership e, come persona che ha potuto collaborare con Alejandro, sono felice di sostenere Jeff prima di tornare a seguire il Campionato da tifoso”.