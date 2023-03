Una misura preventiva per scongiurare cupi scenari futuri, Elsa Fornero sulla riforma delle pensioni in Francia: “Decisione ragionevole”

Elsa Fornero ha parlato della riforma delle pensioni in Francia e per lei quella adottata da Parigi è stata una “decisione ragionevole”. L’ex ministra del lavoro con il governo Monti ha detto la sua sulla situazione oltralpe e sulla riforma di Emmanuel Macron per le pensioni in Francia. Il dato è che l’economista, ormai nota anch’essa per una controversa riforma del sistema pensionistico nel 2011, è coerente con la sua visione del contesto.

Fornero e Francia: “Decisione ragionevole”

Perciò ha detto: “Mi dispiace per quello che sta accadendo in Francia, non sono una fan di Macron, ma la sua riforma mi sembra sia abbastanza ragionevole, la situazione economica e demografica di quel Paese è diversa dalla nostra, ma il presidente l’ha presentata come misura preventiva perché il sistema non si trovi tra qualche anno in una situazione di insostenibilità”. In ordine alla situazione nel nostro paese la Fornero ha sottolineato come in Italia sia invece necessario un “riequilibrio tra pensioni e welfare, anche per un riaggiustamento dell’equilibrio tra generazioni che si è sbilanciato”.

“Io puntavo a riequilibrare fra generazioni”

La chiosa è stata sul suo normato: “La mia riforma delle pensioni aveva come obiettivo questo riequilibrio, e le misure degli anni successivi che hanno rappresentato una retromarcia hanno comportato un aumento delle spese dell’Inps, ma non hanno prodotto gli effetti auspicati in termini economici e di scambio tra generazioni“.