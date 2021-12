Fornetto elettrico ad aria: il migliore dell’anno

Il fornetto elettrico ad aria è la soluzione migliore per portare in tavola cibi gustosi e salutari. Scopriamo il modello migliore dell'anno.

Il fornetto elettrico ad aria è progettato e realizzato per la preparazione di piatti, ricchi e gustosi, tuttavia, senza grassi e calorie aggiunti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire un’alimentazione corretta preparando i piatti che preferiamo in un fornetto elettrico ad aria.

Il fornetto elettrico ad aria è uno degli elettrodomestici maggiormente preferiti e apprezzati dalle famiglie italiane e non solo! La sua tecnologia permette la preparazione di una vasta gamma di piatti che cuocciono in modo sano e omogeneo, senza grassi e calorie aggiunte, che sia un arrosto di carne o di pesce o persino la frittura delle patatine!

Presenti in commercio secondo forme e dimensioni differenti, scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché oggi ogni famiglia dovrebbe avere in casa un fornetto elettrico ad aria e dove acquistare il modello migliore dell’anno.

Fornetto elettrico ad aria: benefici

La frittura è uno dei piatti preferiti degli italiani, che sia di carne o di pesce (ma le patatine fritte non sono da meno!). E’ solo un peccato che questa non possa essere consumata regolarmente poiché l’eccesso di grasso e olio, nel tempo, possono favorire la nascita di patologie serie, dai risvolti drammatici e irreversibili.

Il fornetto elettrico ad aria è la soluzione ad ogni problema perché la sua tecnologia permette la preparazione di piatti diversi, frittura inclusa, tuttavia riducendo sia il grasso che le calorie, in modo tale da rendere salutare persino il piatto più calorico!

Poiché il mercato offre modelli diversi di forno elettrico ad aria, nei paragrafi che seguono, abbiamo pensato di presentarvi Air Oven, prodotto da Starlyf, per le funzioni di cui dispone, il costo e il suo ridotto impatto sia ambientale che economico.

Progettato e realizzato da Starlyf, Air Oven è il primo fornetto ad aria, grazie al quale cuocere e riscaldare contemporaneamente tre diverse preparazioni, posizionate su tre diversi piani, realizzati in acciaio inossidabile, in modo omogeneo, croccante all’esterno e morbido all’interno, senza grassi e calorie aggiunti.

Air Oven frigge, cuoce ed essicca, in modo sano e veloce, attraverso una cottura preimpostata, da selezionare tra dieci diversi programmi di cottura, oppure, da azionare manualmente. Ciascun ripiano è dedicato ad una funzione particolare: il piano inferiore essicca ed è perfetto per la cottura delle verdure, il piano intermedio è destinano agli arrosti di carne e pesce, il primo piano è stato studiato per la frittura.

