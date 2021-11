Fornetto elettrico ad aria: utilizzi in cucina e il migliore del 2021

Il fornetto elettrico cucina qualsiasi tipo di alimento: pollo, patatine fritte e maiale in modo salutare e sano senza troppi grassi e calorie.i

In previsione delle festività natalizie che si avvicinano e anche per fare bella figura con amici e parenti, per cucinare i propri piatti in modo rapido, il fornetto elettrico è lo strumento da avere in cucina. Qui scopriamo quale comprare tra i vari modelli e gli usi più adatti per i piatti in cucina.

Fornetto elettrico ad aria

Un elettrodomestico da avere in casa per cucinare e preparare ottimi manicaretti, oltre a essere facile da usare. Il fornello elettrico è l’elettrodomestico adatto per preparare cibi rapidi e veloci per amici e familiari quando si torna a casa dal lavoro e la stanchezza porta a non avere voglia di cucinare. In commercio sono diversi i modelli, a seconda delle proprie esigenze.

Si trovano sia modelli dal design compatto che non creano ingombro, come Air Oven, il migliore sul mercato, ma anche altri più tecnologici dal display digitale o con le manopole per le varie funzioni. Si usa in maniera molto semplice e facile anche per coloro che non sono molto bravi in ambito culinario. Solitamente è formato da una teglia e una griglia.

In alcuni modelli si trova anche lo spiedo per il girarrosto, ma in questo caso è bene considerare le dimensioni dal momento che occupa uno spazio molto grande. Alcuni modelli di fornetto elettrico sono dotati di particolari rivestimenti per cui risulta facile usarlo e soprattutto evita di scottarsi. Alcuni dispongono anche di una luce interna in modo da monitorare la cottura dei vari piatti e alimenti.

Un elettrodomestico per la cucina che permette di cucinare cibi in maniera salutare e senza troppi grassi o calorie in modo da realizzare piatti che siano sani e ottimi da gustare, anche per coloro che stanno seguendo un regime dimagrante e vogliono perdere peso.

Fornetto elettrico ad aria: utilizzi

Con un elettrodomestico come il fornetto elettrico, sono diverse le cose che si possono fare in cucina in modo da assecondare i gusti e il palato di ogni membro della famiglia o dei vari commensali invitati a cena. Alcuni modelli hanno la funzione grill che permette di dare a qualsiasi piatto e alimento la giusta croccantezza e sapore adatto.

Per chi ama la carne, alcuni modelli di fornetto elettrico hanno anche la funzione girarrosto in modo da preparare degli ottimi bastoncini o arrosticini di pollo, magari con delle patatine fritte come contorno. Grazie all’accessorio girarrosto, la cottura del cibo, del pollo, in questo caso, risulta essere molto più omogenea e uniforme e soprattutto croccante.

Sono diverse le pietanze e gli alimenti che è possibile cucinare con un fornetto elettrico. Si va da piatti come il pollo e le patatine fritte, appunto, passando anche per il pane, le pizze e le focacce, ma ovviamente dipende molto dal modello che si ha a disposizione che può fare cose diverse a seconda delle funzioni e dei comandi indicati.

Oltre allo spiedo per cucinare il pollo e gli spiedini, alcune tipologie hanno anche una sorta di cestello rotante in cui inserire le verdure per poterle cuocere nel modo che si preferisce e desidera. Hanno vari piani, tra cui il vassoio raccogli grasso e permettono di essiccare i vari alimenti grazie alle impostazioni presenti.

Fornetto elettrico ad aria: il migliore

Tra i tanti modelli di fornetto elettrico ad aria, il migliore, al momento, in base al parere dei consumatori, è Air Oven, che ha tre funzioni in un solo prodotto garantendo una cottura che sia salutare e professionale direttamente a casa. Uno strumento che ha tre funzioni, infatti è friggitrice ad aria, girarrosto e anche disidratatore.

Ha 10 funzioni già impostare in modo da scegliere quella più adatta a seconda del tipo di alimento da cucinare. Un fornetto che frigge, arrostisce ed essicca in tempi rapidi per dare il piacere di cucinare e preparare ottimi piatti. Considerato il migliore sul mercato per via degli ottimi piatti che preparara in quanto risultano succosi e gustosi, senza grassi.

Si possono friggere con Air Oven sia bastoncini di pollo che arrosto di maiale, ma anche patatine fritte. Ha inoltre la funzione di essiccatore, molto utile in quanto cucina verdure di qualsiasi tipo disidratate senza l’aggiunta di zuccheri. Cuoce gli alimenti senza grassi e calorie per una cucina sana e salutare che assorbe l’olio per aiutare a stare in forma.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie al vassoio antigoccia si raccoglie il grasso in eccesso in modo da cucinare senza grassi. Ha 3 ripiani per cucinare qualsiasi cosa in contemporanea. Grazie alla funzione girarrosto, si può gustare un pollo che sia morbido all’interno, ma croccante all’esterno. Lo sportello in vetro e il display a led aiutano a tenere sotto controllo sia la temperatura che i piatti da preparare.

Molto facile da usare dal momento che basta scegliere il tipo di cottura tra i 10 programmi per degli alimenti buonissimi.

Nella confezione, oltre ad Air Oven, il consumatore trova 2 air flow rack, un girarrosto, le forchette e le viti di fissaggio, lo strumento per il recupero del girarrosto, il cestello rotante e anche il vassoio antigoccia.

L’utente interessato a questo prodotto, considerando l’esclusività e originalità, non può ordinarlo online o nei negozi fisici, ma è sufficiente cliccare qui sul sito ufficiale. Air Oven ha un prezzo promozionale di di 129,99€ con pagamento tramite Paypal, la carta di credito oppure i contanti al corriere alla consegna stessa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.