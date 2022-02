Sono arrivate numerose segnalazioni per un fortissimo boato che sta spaventando la popolazione. Dal Veneto alla Lombardia e ancora a Marigliano.

Sono arrivate numerose segnalazioni per un fortissimo boato che sta spaventando la popolazione. Nella giornata di ieri, giovedì 3 febbraio, il boato è stato udito a Marigliano, ma non è l’unico luogo in cui è accaduta una cosa del genere. La popolazione è molto agitata al momento, anche per diversi tremori avvertiti.

Cosa sta succedendo?

Forte boato spaventa la popolazione: ci sono numerose segnalazioni

Nella giornata di ieri la popolazione di Marigliano, in provincia di Napoli, si è molto allarmata a causa di un fortissimo boato sentito nella notte. Non è l’unico luogo in cui è accaduta una cosa del genere. Soltanto pochi giorni fa il boato è stato udito in Veneto, molto probabilmente per effetto di un boom sonoro, e poco prima è accaduto anche in Lombardia.

In questo caso si è parlato di lavorazioni all’interno di una fabbrica di Lainate. Un altro boato, però, è stato sentito a Marigliano, insieme ad alcuni tremori, e la preoccupazione sta crescendo.

Cittadini di Marigliano in allarme per un forte boato

Nel cuore della notte i cittadini di Marigliano, e di altre zone del napoletano, hanno sentito in modo molto chiaro e distinto un fortissimo boato. Nei paesi limitrofi sono stati avvertiti anche dei tremori, ma fortunatamente non ci sono danni a cose o persone.

Inizialmente nessuno ha capito cosa stava accadendo, ma con il passare delle ore si è scoperto che un’automobile era esplosa, anche se inizialmente si pensava potesse trattarsi di una vera e propria bomba. L’esplosione è stata così forte che è stata avvertita anche a distanza di molti chilometri, nei paesi di Brusciano, Scisciano e Mariglianella. Sulla vettura saltata in aria era installato un impianto a gas.

Sono state fatte tante segnalazioni

La paura ha preso il sopravvento e le persone hanno iniziato a fare numerose segnalazioni, comprensibilmente allarmate a causa del rumore sentito. Non si tratta di un caso isolato in Italia, perché ultimamente le segnalazioni stanno arrivando da molte regioni di verse. I cittadini hanno spiegato più volte di sentire forti boati, soprattutto nelle ore notturne. Ad ognuno di questi boati è stata data una spiegazione, ma la preoccupazione dei cittadini è grande.