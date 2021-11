Forte bomba d’acqua a Roma, con raffiche di vento e problemi alla viabilità

Bomba d'acqua a Roma: pioggia, vento e alberi caduti nella Capitale.

Continua il maltempo in Italia con diverse Regioni del Centro e del Sud interessate dal cosiddetto ciclone Poppea. Nello specifico nella serata di ieri, 3 novembre, una violenta bomba d’acqua ha interassato Roma dove le forti piogge e le violente raffiche di vento hanno generato diversi problemi.

Il nubifragio ha interessato diverse zone della Capitale, concentrandosi in particolar modo sul litorale. Anche in altri punti della città la situazione non è stata migliore con le strade che sono diventate dei veri e propri fiumi nelle aree della Bufalotta e a Fidene così come disagi si sono verificati sulla Cristoforo Colombo, ad Acilia all’Infernetto, a Mostacciano, a Pisana e a Bravetta.

Nel quartiere Monteverde, in via Raffaele Battistini nello specifico, è caduto un albero danneggiando in modo lieve un’auto che era parcheggiata e interrompendo la circolazione per tutta la serata.

Molte le chiamata messe in atto dai cittadini ai vigili del fuoco e alla polizia locale che nei limiti delle proprie possibilità hanno provveduto all’intervento.

Le piogge su Roma sembrano inoltre destinate a permanere anche nel weekend, con la situazione che viene costantemente monitorata dagli organi competenti.