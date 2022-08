Forte dei Marmi, suv piomba sullo stabilimento all’ora di pranzo e lo distrugge

Una vera strage mancata in Verislia, dove a Forte dei Marmi un suv piomba in un rinomato stabilimento all’ora di pranzo e quasi lo distrugge

Terrore a Forte dei Marmi, dove un suv piomba su uno stabilimento balneare all’ora di pranzo di oggi, 4 agosto, e lo distrugge per buona parte. Attimi di paura e strage mancata ai Bagni Piero in Versilia con la struttura centrata dalla grossa auto, e parlare di strage mancata stavolta non sembra affatto essere un’iperbole giornalistica, visto che all’ora dell’ingresso incontrollato di quel suv lo stabilimento era pieno di persone che pranzavano o prendevano il sole.

Si può dire dunque che è andato tutto bene in una degli stabilimenti più famosi di Forte dei Marmi, meta vip della Versilia.

Forte dei Marmi, suv piomba sullo stabilimento

Ma cosa è successo di preciso? Che una vettura fuori controllo è piombata all’interno dell’area dei bagni Piero, stabilimento “frequentato da imprenditori e industriali” come spiega Leggo, ed ha distrutto una buona parte della struttura, come documentato da molti video postati sui social dagli stessi bagnanti.

L’auto avrebbe travolto il gazebo del ristorante, auto e tavolini.

Ferita la conducente della vettura

I media spiegano che la donna alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo entrando letteralmente dentro lo stabilimento e fermando quella folle corsa sulla spiaggia, non prima di aver fatto saltare come birilli alcune strutture in zona cabine. La donna è stata soccorsa ed è ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.