Questa mattina si è verificata una terribile esplosione in un garage a Bari.

I testimoni hanno parlato di un boato assordante. Un uomo ha perso la vita.

Forte esplosione in un garage a Bari: morto un uomo

Questa mattina, 15 febbraio, poco prima delle 10, si è verificata una terribile esplosione all’interno dei locali di un garage di via Tenente Pilota Licio Carri, traversa di via Giulio Pretoni, a Bari. Un uomo ha perso la vita a causa dell’esplosione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e gli agenti di polizia e della scientifica, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. I testimoni hanno parlato di un boato assordante.

Esplosione a Bari: un morto e un ferito

Nel garage, al momento dell’esplosione, erano presenti due persone. Un uomo è morto e l’altro si è ferito alla testa, sbalzato all’esterno del locale.

Non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo scoppio sarebbe stata una bombola, ma non di gas infiammabile. La vittima era “un operaio che stava intervenendo su un impianto antincendio”, come riferito dalla polizia.