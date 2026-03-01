Forte incendio alla stazione centrale di Milano provoca evacuazione parziale

Incendio alla stazione centrale di Milano: evacuata un’ala del terminal

Vigili del fuoco, polizia ferroviaria, servizio sanitario e personale di sicurezza sono intervenuti per un incendio che ha interessato un’ala del terminal passeggeri della stazione.

AGGIORNAMENTO ORE 03:25. Il primo intervento è stato segnalato il 1 marzo 2026 alle 03:25. Sul posto i nostri inviati confermano attività di bonifica e verifica delle aree tecniche.

L’evento si è verificato nel settore nord della Milano Centrale, comprendente binari e accessi lato nord. È stata disposta l’evacuazione preventiva di una porzione del terminal.

Le cause sono in corso di accertamento. Al momento le ipotesi iniziali escludono il dolo, ma le autorità hanno avviato indagini e sopralluoghi tecnici.

La situazione si evolve rapidamente: le esercitazioni di controllo e il monitoraggio della qualità dell’aria procedono congiuntamente alle operazioni di sicurezza.

Flash: situazione attuale

AGGIORNAMENTO ORE 04:10 — Sul posto sono presenti oltre 30 mezzi dei vigili del fuoco. Sono istituiti blocchi al traffico ferroviario su più binari. La polizia ferroviaria ha coordinato l’evacuazione di centinaia di passeggeri.

Fatto principale

Le fiamme sono divampate nelle prime ore in un’area tecnica adiacente ai binari lato nord. Il fumo denso ha invaso parte del terminal, costringendo le autorità a disporre l’evacuazione parziale dell’edificio. Sono state sospese temporaneamente alcune partenze e arrivi.

Dettagli operativi

Sul posto operano squadre dei Vigili del fuoco, della Polizia ferroviaria e del 118. I soccorsi hanno allestito un’area di triage esterna. Non ci sono conferme ufficiali di vittime al momento. Due persone sono state visitate sul posto per sospetta intossicazione da fumo e trasferite in ospedale in codice giallo. Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni di soccorso proseguono in coordinamento con le autorità ferroviarie.

Testimonianze

Un testimone oculare ha riferito: “Ho visto il fumo uscire dalla tettoia e le fiamme vicino a un locale tecnico“. La polizia informa che le operazioni di identificazione delle cause proseguono. Le dichiarazioni raccolte sul posto saranno incorporate negli accertamenti tecnici in corso.

Cronologia degli eventi

– 03:25: prima segnalazione di fumo e incendio.

– 03:33: prime squadre dei vigili del fuoco sul posto.

– 03:45: avvio evacuazione parziale del terminal; sospese partenze su alcuni binari.

– 04:10: area di triage attivata; oltre 30 mezzi antincendio in azione.

Impatto sui trasporti

Sul posto i nostri inviati confermano la sospensione temporanea di alcune linee regionali e di lunga percorrenza in uscita da Milano Centrale. Le autorità mantengono il coordinamento per deviazioni e riprogrammazioni dei treni.

Prossimi sviluppi

AGGIORNAMENTO ORE 05:30 — Le autorità valuteranno nelle prossime ore l’estensione del danno e la riapertura parziale dei binari. Una squadra investigativa congiunta tra Vigili del fuoco e Polizia ferroviaria procederà agli accertamenti sulle cause.

Contesto

La stazione centrale di Milano è uno snodo cruciale per il traffico nazionale e internazionale. Eventi di questo tipo hanno impatti immediati sulla mobilità urbana e regionale. La priorità rimane la sicurezza dei passeggeri e l’estinzione completa dell’incendio.

Le autorità comunicheranno aggiornamenti operativi non appena saranno disponibili ulteriori esiti delle verifiche tecniche e delle attività di ripristino.

Come seguire gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE – Per informazioni ufficiali seguire i canali istituzionali dei Vigili del fuoco, della Polizia ferroviaria e della Protezione civile. Queste fonti forniranno comunicazioni verificate sugli sviluppi operativi e sulle misure di sicurezza.

Fonte sul posto: i resoconti degli operatori di soccorso e le dichiarazioni ufficiali rilasciate dalle autorità locali costituiscono il riferimento per le informazioni in tempo reale. Sul posto i nostri inviati confermano che le autorità comunicheranno ulteriori esiti delle verifiche tecniche non appena disponibili.