Forte incendio in palazzo residenziale a Milano: soccorsi in corso

Un incendio in un palazzo nel centro di Milano ha causato l'evacuazione di decine di persone. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile

Incendio in un palazzo a Milano: evacuate decine di persone

AGGIORNAMENTO ORE 07:42: Un incendio di vaste dimensioni è divampato in un edificio residenziale di sei piani in via Verdi, quartiere Brera, Milano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile. Le operazioni di soccorso sono iniziate subito dopo la prima segnalazione ai servizi di emergenza.

La mobilitazione ha comportato l’evacuazione di circa 40 residenti. Al momento non risultano conferme ufficiali su feriti gravi né su ricoveri ospedalieri.

Le autorità hanno avviato accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Non sono state fornite al momento indicazioni ufficiali sulla natura dolosa o accidentale dell’incendio.

Fatto principale

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di una colonna di fumo nero visibile in tutta l’area centrale. I vigili del fuoco hanno isolato la zona e predisposto punti di assistenza per gli sfollati. Nessuna vittima confermata al momento, ma alcune persone sono state trasportate in ospedale per inalazione di fumo.

Dettagli dei soccorsi

AGGIORNAMENTO ORE 08:15 — Le squadre di spegnimento operano con tre autopompe e un’autoscala. La polizia locale ha chiuso via Verdi e le strade limitrofe per consentire le operazioni. La protezione civile ha allestito un punto di raccolta in piazza Duomo per le persone evacuate.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato: “Stiamo procedendo con le operazioni di ricerca e bonifica. Priorità alla sicurezza dei residenti.”

La situazione si evolve rapidamente: le autorità mantengono il perimetro chiuso e monitorano la qualità dell’aria. Sono in corso verifiche per accertare la causa dell’incendio e per valutare danni strutturali.

Cronologia degli eventi

07:42 — Prima chiamata ai soccorsi: segnalazione di fumo denso dal terzo piano.

07:48 — Arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale.

08:05 — Evacuazione dell’edificio completata; 40 persone allontanate.

08:15 — Punti di assistenza attivati; tre persone ricoverate per inalazione di fumo.

08:40 — Contenimento delle fiamme in corso; indagine sulle cause avviata.

Sul posto i nostri inviati confermano che sono in corso verifiche per accertare la causa dell’incendio e per valutare i danni strutturali. Le operazioni restano sotto il coordinamento delle autorità competenti.

Contesto e precauzioni

Il palazzo è un edificio residenziale storico del centro. Negli ultimi anni sono state segnalate criticità negli impianti elettrici in analoghe strutture della zona. Al momento non ci sono elementi ufficiali che colleghino il rogo a malfunzionamenti pregressi.

Le autorità hanno istituito punti di assistenza e invitano la popolazione a non accedere all’area. Si raccomanda di rispettare le zone transennate per non intralciare le operazioni di soccorso e di seguire le indicazioni fornite sul posto.

Evacuazione: procedimento di allontanamento ordinato degli occupanti dal luogo interessato per motivi di sicurezza. Sul posto le squadre stanno verificando eventuali esigenze sanitarie e l’agibilità degli alloggi.

Citazioni e fonti

Il comandante dei vigili del fuoco sul posto ha dichiarato: «Stiamo lavorando per mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni continueranno fino a quando non avremo certezza che non ci siano persone rimaste all’interno».

La polizia locale ha comunicato che «l’area resterà chiusa fino a nuove disposizioni». Le forze dell’ordine hanno invitato alla collaborazione e a seguire le indicazioni del personale di soccorso.

Prossimi aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 09:30 — Le autorità verificheranno l’entità dei danni e l’esito delle analisi tecniche. Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena confermate dalle autorità competenti.

Gli inviati sul posto confermano la presenza di squadre impegnate nella verifica delle esigenze sanitarie e nell’accertamento dell’agibilità degli alloggi. La situazione si evolve rapidamente e le operazioni proseguiranno fino al termine delle verifiche.

Keywords: incendio, evacuazione, vigili del fuoco.