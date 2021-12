Terremoto a Bonate Sotto avvertito anche a Milano: scossa di magnitudo 4.4

Una forte scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8 è stata registrata in Lombardia: i dettagli dell'evento sismico.

Trema la terra in Lombardia, in provincia di Bergamo, dove intorno alle 11:30 di sabato 18 dicembre 2021 è stata registrata una scossa di terremoto. Le prime stime parlavano di una magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8 gradi sulla scala Richter, ma gli scienziati hanno confermato che l’intensità è stata pari a 4.4 Tantissime le segnalazioni di cittadini che hanno avvertito il sommovimento, sia in provincia di Milano che in quelle di Como e Brescia.

Terremoto in Lombardia

Gli scienziati dell’INGV hanno localizzato l’epicentro del sisma a 2 km dal comune di Bonate Sotto alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 45.675 e longitudine 9.586. L’ipocentro si trova invece ad una profondità di 26 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ma l’evento sismico è stato sentito in tutte le aree della regione creando allarme tra i cittadini.

I Vigili del Fuoco hanno reso noto che “al momento non è giunta alcuna segnalazione di danni e richieste di soccorso alle sale operative“.

Tra i comuni più vicini all’epicentro gli esperti hanno indicato Treviolo, Bonate Sopra, Presezzo, Ponte San Pietro, Curno, Dalmine, Lallio, Mozzo, Madone, Terno d’Isola, Chignolo d’Isola, Brembate di Sopra, Filago, Osio Sopra, Valbrembo, Mapello, Ambivere, Stezzano, Paladina, Levate, Osio Sotto, Barzana, Suisio, Bergamo, Medolago, Azzano San Paolo, Bottanuco e Solza.

Terremoto in Lombardia: le testimonianze

Sono centinaia i cittadini che sui social network hanno segnalato di aver avvertito distintamente la scossa. “A Missaglia, Lecco, l’ho sentita bene: circa 7 secondi e dopo un boato“, “Zona Monza, secondo piano: sentito fortissimo“, “Mio padre abita a Cassano d’Adda e pensava fosse scoppiata la caldaia di casa o si fosse schiantato un aereo nelle vicinanze“, “Sono nel confine tra Emilia e Lombardia e l’ho sentita pure io“.

A Milano, dove la sala operativa dei Vigili del Fuoco non segnala al momento particolari criticità, alcune persone sono anche scese in strada dopo aver sentito la scossa.

